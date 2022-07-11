Sin revelar el monto, la empresa de seguros GNP informó a través de un comunicado que el SAT le reclama el pago de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal de 2015 La aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP), que forma parte del conglomerado Grupo Bal, recibió una notificación la autoridad fiscal, en la que se reclama el pago de impuestos correspondientes al ejercicio de 2015. A través de un comunicado presentado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía de seguros informó que el requerimiento deriva de una serie de auditorías fiscales realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según reporta El Economista. “La emisora presentará los argumentos de defensa legales que considere adecuados”, agregó en el comunicado la empresa, que no reveló el monto exigido por el SAT.

SAT va por los grandes contribuyentes

En abril pasado, reportamos que el Gobierno Federal presentó el Plan Maestro 2022, con el que busca incrementar la recaudación de los grandes contribuyentes a través de la mejora en el proceso de fiscalización. Recientemente, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que, en los primeros tres años de esta administración, se ha logrado recaudar a través de fiscalización a grandes contribuyentes 541,682 millones de pesos, 86% de todo lo recaudado en los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto. El caso de la aseguradora GNP ocurre a un par de días de que la viviendera Javer informara del desechamiento de un recurso de revocación con el que buscaba evitar el cobro de un crédito fiscal por 120.4 millones de pesos (5.8 millones de dólares) correspondientes a 2019. También a unos días de que la operadora de restaurantes y cafeterías, Alsea, lograra la suspensión del cobro de un adeudo de tres mil 881 millones de pesos (192 millones de dólares) en impuestos por la compra de la cadena de restaurantes Vips en 2014.