A partir del 15 de junio se podrá realizar el registro de los negocios vía Internet para obtener el certificado de operación.

Con la finalización de la Jornada Nacional de Sana Distancia, los negocios podrán reanudar sus actividades dependiendo del giro a que se dediquen, y de acuerdo al color del semáforo epidemiológico de la localidad en la que estén. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que todos los negocios formales e informales deberán solicitar al gobierno un certificado de cumplimiento del protocolo sanitario para la reapertura. A Partir del 15 de junio estará disponible la plataforma para que los negocios se puedan registrar y obtener su certificado. Destacó que primero se tiene que hacer el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se deberá firmar una carta compromiso de seguir las medidas sanitarias. Después se debe de registrar en el portal del gobierno capitalino y aceptar seguir las reglas adicionales del gobierno local. “Es un registro, el principal es el del Instituto Mexicano del Seguro Social y con ellos ahí es una firma, donde dice me comprometo a seguir todas estas medidas sanitarias. Como nosotros pusimos algunas adicionales que tienen que ver con horarios, entonces estamos pidiendo que se registren y firmen electrónicamente este certificado que dice que en efecto se comprometen a seguir estas reglas mientras estemos en semáforo rojo”, explicó Claudia Sheinbaum. De acuerdo a la presentación de Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa, el registro constará de los siguientes 6 pasos:

Ingresar con la llave CDMX (una plataforma del gobierno de la ciudad diseñada para identificar a las personas). Ingresar el giro del negocio. Si el negocio ya puede operar se mostrará un PDF para que lo consultes. Si el negocio no puede operar se te notificará cuando puedas reiniciar actividades. Te mostrarán las medidas sanitarias que debes de implementar Se te proporcionará un código QR que deberás imprimir y pegar en tu negocio.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.