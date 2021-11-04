El programa de verificación laboral voluntaria funciona como un mecanismo alterno para las inspecciones de las condiciones de trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recienteme...

El programa de verificación laboral voluntaria funciona como un mecanismo alterno para las inspecciones de las condiciones de trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente publicó el el Programa de verificación laboral voluntaria, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Programa de verificación laboral voluntaria

Se trata de un programa que sirve para que los patrones declaren a la STPS, de manera voluntaria, su nivel de cumplimiento de la normatividad laboral, para evitar las inspecciones ordinarias. Como parte del programa, entre otros aspectos que prevalecen en los centros de trabajo, los patrones podrán declarar de manera voluntaria, el nivel de cumplimiento de los siguientes aspectos:

Condiciones Generales de Trabajo.

Capacitación y Adiestramiento.

Seguridad y Salud.

El programa funciona como un mecanismo alterno para las inspecciones de las condiciones laborales, y los patrones que se inscriban a este mecanismo se les exceptuará de las visitas de inspección ordinarias, en caso de cumplimiento satisfactorio de los requisitos planteados. Pero la STPS indicó que lo anterior no implica que renunciará a su facultad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Antecedentes del programa de verificación

De acuerdo con una nota publicada por El Economista, abogados laborales explicaron que no es la primera vez que se aplica un programa de verificación. El socio fundador de De la Vega & Martínez Rojas, Óscar de la Vega, recordó que anteriormente existieron otros programas como Cumplilab o PASST. Pero consideró que ninguno se consolidó y que es importante que se logre mantener un nivel de cumplimiento, sobre todo con los cambios que se han experimentado en materia laboral en el país.

Centros de trabajo que aplica

En aspectos como Seguridad y Salud y Capacitación y Adiestramiento se incorporarán todos los centros del trabajo. Pero el de Condiciones Generales de Trabajo sólo aplica en patrones que pertenecen a las siguientes categorías:

Ramas Industriales y Servicios: como son textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minería, metalurgia y siderúrgica, hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, ferrocarrilera, maderera básica, vidriería y tabacalera. Empresas: administradas directamente o descentralizadas por el gobierno federal, que cuenten con un contrato o concesión federal, así como industrias que sean conexas que ejecuten trabajos en zonas federales o se encuentren bajo jurisdicción federal, así como en aguas territoriales o en comprendidas en zonas económicas exclusivas de la nación.

Cabe mencionar que las empresas que no estén bajo los supuestos anteriores podrán celebrar convenios de colaboración con gobiernos de las entidades federativas para gozar de estos beneficios. Además, se pondrán a disposición de los patrones sistemas informáticos, para que realicen sus declaraciones voluntarias en el sitio http://pvlv.stps.gob.mx/. Se espera que a más tardar el 1 de enero de 2022, la STPS publique los lineamientos de operación para este programa.

Con información de El Economista, Reforma y Stratego Firma. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Verificacion-voluntariabusca-evitar-inspecciones-laborales-20211101-0058.html https://www.reforma.com/lanzan-programa-de-verificacion-laboral-voluntaria/ar2288841 Puedes ver el Acuerdo por el que se crea el programa de verificación laboral voluntaria aquí / Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2021.

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