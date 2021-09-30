La propuesta de que todos los mayores de edad se inscriban al RFC puede ser una medida de control del SAT, pero también puede traer un sistema más integrado. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca que los jóvenes que cumplen la mayoría de edad se inscriban en el Registro Federal de Contribuyente (RFC) de manera obligatoria. Esta propuesta consiste en modificar el Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y fue planteada en el Paquete Económico 2022. A grandes rasgos, lo que menciona este Artículo 24 es que las personas físicas y morales están obligados a presentar declaraciones periódicas o estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por internet por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban. Actualmente no es obligatorio darse de alta en el RFC al cumplir la mayoría de edad, ya que es un trámite opcional y generalmente aplica para quienes ya perciben ingresos o salarios. La legislación actual permite que los menores de edad de 16 años se inscriban en el RFC únicamente con su CURP, siempre y cuando presten un servicio personal subordinado.

La autoridad no justifica la medida

Para varios especialistas, la medida no tiene justificación. En entrevista con El Economista, Juvenal Lobato Díaz, integrante de la comisión fiscal de Coparmex, explicó que la intención principal del SAT es tener más control sobre los contribuyentes. De acuerdo con la exposición de motivos de la autoridad, una de las razones para el cambio es que hay algunos trámites donde se requiere el RFC; por ejemplo, para la cédula profesional. Sin embargo, Lobato Díaz señaló que, en promedio, los estudiantes terminan sus estudios a los 22 años y no a los 18. En entrevista con El Financiero, Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del CCE, explicó que la medida es un ataque contra la informalidad. Con el cambio, el SAT contará con la información de 30 millones de mexicanos en la informalidad. Además de servir para la recaudación, el control también puede ayudar a repartir apoyos y estímulos fiscales. Por otro lado, Guillermo Mendieta, integrante de la comisión técnica de auditoría fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que al estar en el RFC sin ingresos, los mayores de 18 años tendrán que presentar declaraciones anuales en ceros.

No todos la reprueban

En entrevista con El Economista, Héctor Villareal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que el cambio podría ser un paso en la dirección correcta para conseguir un sistema fiscal integrado. Villareal explicó que este sistema es básicamente una forma de monitoreo del contribuyente; así, se pueden ver los impuestos que paga, los ingresos que recibe, pero también puede funcionar para otros temas como el sistema de salud, pensiones, apoyos sociales, etc. Con información de El Economista y El Financiero https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobierno-propone-que-el-RFC-sea-obligatorio-a-partir-de-los-18-anos-20210929-0009.html https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/27/nadie-va-escapar-del-sat-obligara-a-que-todos-saquemos-nuestro-rfc/

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