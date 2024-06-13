Este crédito de 18 mil 455 millones se determinó porque en 2014, cuando Elektra abandonó el régimen de consolidación fiscal Un tribunal federal ratificó un crédito fiscal de 18 mil 455 millones de pesos en contra de Grupo Elektra. El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa rechazó por dos votos contra uno el amparo directo solicitado por Elektra contra una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que en octubre de 2020 había confirmado la legitimidad del crédito, derivado del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no pagado en el ejercicio fiscal de 2013. Apenas la semana anterior, otro tribunal colegiado también había denegado a Elektra un amparo directo contra un crédito de mil 431 millones de pesos correspondiente al ejercicio de 2008, asunto que también será llevado a la Corte. Este crédito de 18 mil 455 millones se determinó porque en 2014, cuando Elektra abandonó el régimen de consolidación fiscal, no revertió las pérdidas de sus filiales, las cuales había utilizado para pagar menos ISR en años anteriores. "El TFJA validó correctamente que las pérdidas por la venta de acciones de empresas controladas, que en los ejercicios de 2008, 2010, 2011 y 2012 fueron reducidas para determinar el resultado consolidado del grupo, debían ser revertidas en la declaración complementaria de 2013, la cual dio lugar a la desconsolidación", señalaron los magistrados Salvador Alvarado y Martha Ortiz Brena. El magistrado Fernando Silva García, cuyo proyecto de amparo para Elektra fue desechado el pasado 21 de febrero por un tribunal, fue el único que apoyó a la empresa, destacando que en 2016 el SAT había rechazado las pérdidas fiscales, pero en 2018 las consideró válidas, calificando esta acción como "un giro de 180 grados" y "una práctica abusiva y coercitiva" por parte de las autoridades del sexenio anterior, con el objetivo de presionar a Elektra para pagar créditos anteriores.