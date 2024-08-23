Las notas de crédito se emiten cuando se necesita disminuir el valor de un ingreso previamente registrado en un CFDI de Ingreso El ‘CFDI de Egreso’ o ‘Nota de Crédito’ es un tipo de comprobante fis...

Las notas de crédito se emiten cuando se necesita disminuir el valor de un ingreso previamente registrado en un CFDI de Ingreso El ‘CFDI de Egreso’ o ‘Nota de Crédito’ es un tipo de comprobante fiscal digital utilizado para registrar devoluciones, descuentos, bonificaciones o cancelaciones de operaciones previamente facturadas. Dicho comprobante se emite cuando se necesita disminuir el valor de un ingreso previamente registrado en un CFDI de Ingreso. La ‘Guía de llenado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)’ o facturas electrónicas, que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), puede contener algunas imprecisiones que generan una serie de dudas en su aplicación. Por eso, Fiscalia expuso los lineamientos previstos en la Guía, con algunos comentarios explicaciones u observaciones adicionales. La consultora abordó la utilización del CFDI de Egreso o Nota de Crédito, en el manejo de descuentos, devoluciones o bonificaciones, para los tres casos siguientes:

Devolución de ventas totales.

Devolución parcial de una venta en una factura.

Devolución parcial de venta en varias facturas.

Devolución de ventas totales

En el primer supuesto, Fiscalia considera la devolución total de ventas amparadas en tres comprobantes de ingreso: Supóngase que se tienen tres comprobantes de tipo “I” (Ingreso) que pertenecen al mismo cliente. Los CFDI reportados son los siguientes:

CFDI 1: Con un importe de $250.00 y forma de pago “01” Efectivo.

CFDI 2: Con un importe de $350.00 y forma de pago “02” Cheque nominativo.

CFDI 3: Con un importe de $400.00 y forma de pago “03” Transferencia electrónica de fondos.

Los asientos por estas ventas pueden verse como se indica a continuación. Habrá quienes hagan el cargo a una cuenta de cliente, y posteriormente hagan la cancelación de dicha cuenta por cobrar acreditando a la cuenta de bancos o efectivo. Esto dependerá de las prácticas contables y de sus necesidades de control interno o de información. Para efectos de ejemplificar el registro contable, en este caso se registra la venta directamente con cargo al efectivo cobrado, reiterando que el asiento puede hacerse de forma distinta. Se hace de esta manera para eficientar la presentación del caso.

Asientos de ventas 01-ene-XX Efectivo 250.00 Ventas 250.00 02-ene-XX Efectivo 350.00 Ventas 350.00 03-ene-XX Efectivo 400.00 Ventas 400.00

Dichos comprobantes provienen de la venta de mercancía a una empresa manufacturera. Quince días después de emitido el comprobante, el cliente reporta que la mercancía recibida no cumple con las especificaciones requeridas, por lo que solicitan una devolución del total de la compra. En este escenario, la empresa manufacturera reclama el 100% de monto pagado.

Devolución de la mercancía 05-ene-XX Devolución 1,000.00 Efectivo 1,000.00

Procedimiento para manejo de CFDI

Registrar como importe el total de la sumatoria de los comprobantes de tipo “I” (Ingreso). En este caso serán $1,000.00

Registrar en el Nodo: Documento Relacionado, cada uno de los CFDI de tipo “I” (Ingreso). (Un nodo para cada UUID de los comprobantes 1, 2 y 3).

Registrar en forma de pago, conforme a las siguientes opciones

Se registra la forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación en su caso.

Si el o los CFDI de tipo “I” (Ingreso) no han sido aún pagados, puede registrarse como forma de pago la clave “15” (Condonación)*.

Registrar en método de pago la clave “PUE” (Pago en una sola exhibición).

Registrar en el campo ClaveProdServ la clave que corresponda según el caso o la clave “84111506” (Servicios de facturación).

Registrar en el campo ClaveUnidad la clave que corresponda según el caso o la clave “ACT” (Actividad).

Fiscalia señaló que aunque la Guía establece el uso de la clave “15 Condonación”, esta figura no es adecuada por no ser la naturaleza de la operación y por tener implicaciones fiscales distintas a las de una devolución.