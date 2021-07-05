Nueve mil empresas de servicios especializados iniciaron su registro, tres mil lo han terminado y sólo lo han obtenido “más o menos” 600.

El viernes 23 de abril, se publicó la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de “servicios especializados o de ejecución de obras especializados”. [Ley Federal del Trabajo (LFT) 13].

Requisitos de las empresas de servicios especializados

Esto se permite si se cumplen, entre otros, los siguientes requisitos:

Las actividades no deben formar parte del objeto social o la actividad preponderante del beneficiario del servicio.

El contratista debe estar en el padrón o registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).

Pero a un mes de que se puso en funcionamiento el portal del REPSE, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sólo ha “palomeado” a 7% de las empresas subcontratistas que iniciaron su registro, de acuerdo con una nota publicada por El Financiero. La nota indica que el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca, dijo que hasta la fecha van nueve mil empresas que han iniciado el proceso de registro. Durante el webinar Aspectos prácticos en materia de subcontratación, organizado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el funcionario explicó que de ese total, alrededor de tres mil empresas subcontratistas han terminado el proceso de registro. Pero de esa cantidad, al día de hoy sólo han obtenido su registro “más o menos” 600 empresas.

Problemas para registrarse en el REPSE

“Hay un camino largo para que se registre esa masa amplia de empresas”, reconoció Salafranca, y dijo que en el REPSE se han detectado dos principales dificultades para los subcontratistas:

No contar con la e.firma que tramita el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Errores en el objeto social que se informa a STPS y que es lo que determina el servicio u obra especializada a prestar.

En cuanto a la e.firma, el funcionario mencionó que es necesaria para ingresar al REPSE y, una vez dentro del sistema, este verifica que la subcontratista esté al corriente con el IMSS, SAT e Infonavit. Y sobre el objeto social, Salafranca explicó que fijar el objeto social ha sido uno de los errores fundamentales de las empresas contratistas. “El registro de las actividades no es un espacio de invitación a la imaginación, sino a la literalidad. Esto es: qué actividad tienes en el objeto social o en tu alta en el SAT, y dime de ellas cuáles vas a registrar y escríbelo con literalidad porque así saldrá en el registro. “Si nuestro revisor (STPS) comprueba que tu objeto social o tu alta en el IMSS no encuentra la actividad que has solicitado, lo va a rechazar. Todo el sistema (del REPSE) es automatizado menos esta parte, esto es manual con nuestros revisores”, apuntó. El funcionario ultimó a los subcontratistas a registrarse debido a que hay plazos que vencen, en el caso del REPSE, esté comenzó su operación el 24 mayo de 2021 y la reforma estableció un plazo de 90 días para que las empresas de servicios u obras especializadas se registren. Es decir, el plazo vence el 24 de agosto, por lo tanto, quedan 60 días para apuntarse a dicho registro.

Información de El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/23/stps-palomea-solo-7-de-empresas-subcontratistas-tras-reforma-de-outsourcing/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.