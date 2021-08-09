Miguel Alemán es acusado de defraudación fiscal y podría ir a prisión. El SAT busca el pago de siete mil millones de pesos. En julio, la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en contra del empresario Miguel Alemán Magnani por defraudación fiscal. Poco antes, la Procuraduría Fiscal de la Federación lo denunció por no pagar 65 millones de pesos de ISR de diciembre de 2018. Como señala Aristegui Noticias, actualmente Alemán debe pagar siete mil millones de pesos por todos sus adeudos fiscales o ir a prisión. Con la reforma penal fiscal, la defraudación se castiga con tres a nueve años de prisión. El empresario se encuentra en Francia preparando su defensa legal; de acuerdo con su abogado Javier Mondragón, no hay peligro de extradición ya que cuenta con la nacionalidad francesa. Mondragón también dijo que hay una persecución política contra Alemán. En este punto hay que aclarar que no todos los adeudos fiscales de Alemán se catalogan como defraudación. Además de los 65 millones de pesos por defraudación, el empresario también tiene adeudos y omisiones que deben corregirse y pagarse con sus multas y recargos. Todos estos créditos fiscales suman en total los siete mil millones de pesos que busca el SAT. Con información de Aristegui Noticias https://aristeguinoticias.com/0808/dinero-y-economia/como-le-hacemos-el-intento-fallido-de-miguel-aleman-para-negociar-con-el-sat/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.