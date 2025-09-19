La Secretaría de Hacienda aclaró en un comunicado que la actualización de la retención bancaria (0.5%→0.9%) no aumenta el ISR de los ahorradores. Los pequeños saldos siguen exentos y las deduccione...

La Secretaría de Hacienda aclaró en un comunicado que la actualización de la retención bancaria (0.5%→0.9%) no aumenta el ISR de los ahorradores. Los pequeños saldos siguen exentos y las deducciones continúan

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó, a través de un comunicado oficial, que la propuesta incluida en el Paquete Económico no incrementa los impuestos que pagan las personas por los intereses de sus cuentas o inversiones bancarias.

La dependencia explicó que el esquema de retención bancaria es un mecanismo previsto en ley desde su origen y se actualiza periódicamente para facilitar pagos parciales durante el año. Con ello, las personas contribuyentes llegan a la declaración anual con parte del impuesto ya cubierto y sin presiones extraordinarias.

Qué se mantiene para los contribuyentes

Siguen exentos los pequeños ahorradores con saldos menores a $206,000 pesos.

pesos. Quienes tengan ingresos anuales inferiores a $400,000 pesos conservan la opción de no presentar declaración .

pesos conservan la opción de . Permanecen las deducciones personales : gastos médicos, educativos, intereses hipotecarios y aportaciones complementarias para el retiro.

: gastos médicos, educativos, intereses hipotecarios y aportaciones complementarias para el retiro. En caso de resultar un saldo a favor, el SAT puede devolverlo conforme a las reglas vigentes.

Qué sí cambia: la retención durante el año, no el impuesto total

La SHCP detalló que la actualización de la tasa de retención bancaria de 0.5% a 0.9% anual no implica un aumento del impuesto definitivo. Únicamente ajusta el anticipo que los bancos retienen mes a mes para que, al llegar la anual, el monto por complementar sea menor.

Idea clave: pagarás el mismo ISR por tus intereses reales; la diferencia es que, con la nueva retención, llegarás a la anual con casi todo cubierto.

Ejemplo práctico con una cuenta de ahorro

Para ilustrar el efecto, la SHCP incluyó un caso con $500,000 pesos en el banco y $18,950 pesos de intereses reales en el año. El ISR total a pagar por esos intereses sería de $4,737 pesos en ambos escenarios. Lo que cambia es el “adelanto” que se retiene durante el año.

Concepto Esquema vigente (retención 0.5%) Esquema propuesto (retención 0.9%) Capital en bancos $500,000 $500,000 Intereses reales del año $18,950 $18,950 ISR total del ejercicio $4,737 $4,737 Retención acumulada en el año $2,500 $4,500 Monto a complementar en la anual $2,237 $237 Complemento vs. impuesto total ≈ 47% del impuesto ≈ 5% del impuesto

Qué significa para tu planeación

Si tienes ahorro o inversión bancaria, no se incrementa tu carga fiscal ; cambia la proporción retenida durante el año.

; cambia la proporción retenida durante el año. Llegarás a la anual con menos impuesto por complementar , lo que mejora tu flujo de efectivo en ese momento.

, lo que mejora tu flujo de efectivo en ese momento. Si sueles tener saldo a favor por deducciones, podrás solicitar devolución como hasta ahora.

Contexto del anuncio

La aclaración forma parte del Comunicado 45 difundido por la Secretaría de Hacienda el 19 de septiembre de 2025, en el marco de la presentación del Paquete Económico. El mensaje central para los ahorradores es que la actualización de la retención no representa un nuevo impuesto ni un incremento al ISR que corresponde por intereses.