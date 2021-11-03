El gobernador de Nuevo León aclaró que estos impuestos verdes serían sólo para 160 fábricas y 20 pedreras que tienen detectadas, no para los ciudadanos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García S...

El gobernador de Nuevo León aclaró que estos impuestos verdes serían sólo para 160 fábricas y 20 pedreras que tienen detectadas, no para los ciudadanos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que implementará impuestos verdes para las industrias que contaminen. Al participar en el evento Cities 4 Forests, García Sepúlveda anunció una reforma para aplicar los siguientes impuestos verdes:

Cobro de derechos a las empresas por depositar sus desechos en los vertederos.

Impuestos a las pedreras.

La iniciativa también contempla apoyos para viviendas verdes.

Las empresas que contaminen más pagarán más

El gobernador dijo que el objetivo de esas medidas es que las empresas que contaminan paguen para remediar la contaminación que generan, y con ello mejorar la calidad del aire. “Estamos decididos a ir contra la contaminación y sin titubeos, sin duda alguna vamos para una reforma fiscal verde. Por eso hoy el anuncio es que hay otras formas de atacar el cambio climático, de atacar la contaminación y son los impuestos verdes que no buscan recaudar, buscar regular”, expresó García Sepúlveda.

Los impuestos verdes serían sólo para 160 fábricas y 20 pedreras

Durante el evento, el gobernador aclaró quienes deberán pagar esos impuestos. “Quiero ser muy claro, estos impuestos no son para los ciudadanos, son solo para 160 fábricas que ya detectamos y 20 pedreras”, aclaró García Sepúlveda. En el evento también participaron Raymond Johansen, governing mayor de Oslo (capital de Noruega), y Celia Blauel, vicealcaldesa de París (capital de Francia). Puedes ver la información que publicó el Gobierno de Nuevo León aquí / Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.