La nueva mesa directiva del instituto tomó posesión para el periodo 2023-2025 Héctor Amaya Estrella, asumió la presidencia nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), para el periodo 2023-2025. En un evento del instituto realizado en Mazatlán Sinaloa, Amaya Estrella compartió su estimación sobre la labor de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2024. Pronosticó que la autoridad continuará enfocándose en los grandes contribuyentes, considerando el aspecto de costo-beneficio. Enfatizó que alrededor de 12 mil grandes contribuyentes, menos del 0.5 por ciento del total, aportan aproximadamente el 47 por ciento de los ingresos totales.

Trayectoria de Amaya Estrella

Amaya delineó los objetivos para su gestión al frente del IMCP. Entre ellos, destaca la consolidación de la red de asociados en sectores clave como el legislativo, empresarial, gubernamental y académico. Asimismo, busca fortalecer la relación con las nuevas generaciones de contadores, mientras impulsa estrategias para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías en un contexto global. Con una destacada trayectoria en la contaduría pública, el Mtro. Amaya Estrella también posee una formación profesional en derecho, obteniendo el título de Maestro en Impuestos con mención honorífica y el Doctorado en Derecho Tributario. Su experiencia abarca 29 años como asesor en diversos servicios profesionales para empresas, sociedades y asociaciones en el sector público y privado. En el ámbito profesional, es fundador y actual Socio Director de Amaya Rábago Contadores Públicos S.C. desde 1994. Además, en 2002 cofundó la firma Amaya, Sánchez y Asociados, S.C., especializada en litigios tributarios, consultoría fiscal y corporativa, donde actualmente ejerce como Socio Director. El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP para el periodo 2023-2024 se completa con la Dra. Ludivina Leija Rodríguez como Vicepresidenta General, la C.P. y PCCAG Ma. de las Mercedes Cid del Prado Sánchez como Secretaria, y el C.P.C. Juan Ignacio Oros Guerrero como Tesorero.