La conductora peruana acusada de defraudación fiscal pide no ir a prisión, ya que teme por su vida. Laura Bozzo, la conductora de origen peruano, presentó un amparo para no ir a prisión pues según su defensa padece de enfisema pulmonar y es una persona de la tercera edad al tener 70 años, por lo que estar en prisión puede poner en riesgo su vida. Cabe recordar que la presentadora es acusada del delito fiscal conocido como depositaria infiel, ya que vendió una propiedad embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que garantizaba el pago de una deuda de más de 13 millones de pesos; al no acreditar su domicilio oficial se le dictó prisión preventiva, puesto que se consideró que podía fugarse.

Bozzo teme por su vida

Como menciona Proceso, Bozzo argumenta ser una persona adulta mayor y padecer enfisema pulmonar, por lo que estar en prisión puede poner en riesgo su salud, según el amparo presentado ante un juzgado de distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México. “Se teme por la vida de la hoy quejosa al encontrarse gravemente enferma. En ese sentido, en caso de que se le ejecute la medida cautelar de prisión preventiva o la orden de aprehensión para tales efectos, se pondría en grave riesgo su salud, pudiendo incluso perder la vida, lo cual afectaría sus derechos de forma irreparable”, dice el recurso a cargo del despacho Ruíz Durán. La conductora también presentó una constancia médica sobre su padecimiento expedida por el médico Arturo Saldaña, en donde recomienda no permanecer tiempos prolongados en altitudes elevadas y sugiere preferiblemente vivir al nivel del mar. De la misma manera, para acreditar que no pretende huir, la conductora presentó documentos sobre su relación laboral con la televisora Televisa, su domicilio y su renuncia a las nacionalidades italiana y peruana en 2017, así como su pasaporte mexicano. Como menciona El Imparcial, Laura pidió que se le impusiera arraigo domiciliario y un brazalete electrónico, esto para evitar ir a la cárcel. Hasta el momento la presentadora no ha emitido ningún comunicado en el que informe su situación legal. Con información de: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/8/13/laura-bozzo-pide-suspender-prision-preventiva-es-adulta-mayor-padece-enfisema-pulmonar-dice-269859.html

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