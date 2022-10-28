La discusión del dictamen en el Senado para aumentar las vacaciones laborales se retrasó a petición de las cámaras empresariales Hace unas semanas, se aprobó en comisiones del Senado el dictamen mediante el cual se establece que las vacaciones pagadas de los trabajadores del sector privado se duplicarán de seis a 12 días a partir del primer año de trabajo. El dictamen de la iniciativa de reforma iba a ser discutido en el pleno del Senado la semana pasada. Pero el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pidió que se retrasará la discusión del dictamen. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, parece que el proceso legislativo del dictamen seguirá, porque en el Senado hicieron a un lado el tema y recientemente lo volvieron a subir. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que el dictamen de la iniciativa de reforma podría tener un cambio relevante, establecido en los artículos transitorios.

Entrada en vigor de la reforma para aumentar las vacaciones

En caso de que la reforma para aumentar las vacaciones se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados, entraría en vigor el 1 de enero de 2023 o podría entrar en vigor al día siguiente de su publicación, pero siempre y cuando sea después del 1 de enero de 2023. La especialista explicó que si la reforma se publica este mes no entraría en vigor al día siguiente, porque el transitorio indica que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Y si se publica el 3 de febrero de 2023, entraría en vigor el 4 de febrero de 2023. Además, Ríos Hernández indicó que otro transitorio establece que las modificaciones, de la reforma, serían aplicadas a los contratos individuales o colectivos de trabajo que estén vigentes a la fecha de que entre en vigor. "No importaría si es un contrato colectivo, donde hay sindicato, o si es un contrato individual donde no hay sindicato, aplicarían siempre y cuando sean más favorables al derecho de los trabajadores, y pues sí van a resultar más favorables a los derechos de los trabajadores", comentó la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México.

Las propuesta de la IP

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mediante un comunicado, propuso que la aplicación de la reforma sea progresiva para que en 2023 se otorguen nueve días y para 2024, 12 días. Otro de los cambios a iniciativa que plantea la organización patronal es que el periodo de goce ininterrumpido de las vacaciones, se quede en 6 días y no suba a 12 en una sola exhibición, porque “esto es impráctico para todas las empresas y hasta para los mismos trabajadores”.