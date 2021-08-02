La primera lista en junio causó polémica por supuestos errores en el cálculo de las tasas. A mediados de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que empezará ...

La primera lista en junio causó polémica por supuestos errores en el cálculo de las tasas. A mediados de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que empezará una serie de revisiones de la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a grandes contribuyentes. En ese entonces se publicaron los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. Puedes revisar las tasas efectivas de ISR en este enlace. Básicamente, se trata de una lista del porcentaje de los ingresos acumulables que las empresas pagan al fisco después de las deducciones. El SAT invita a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen y compararla con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal para medir sus riesgos impositivos. Si hay mucha diferencia, el SAT dice que los contribuyentes deben corregir su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias. Así, puede minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Controversia

Desde que se dieron a conocer las tasas efectivas, varias empresas y especialistas han dicho que el cálculo del SAT es erróneo. En un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por ejemplo, se criticó la forma en la que se calculan las tasas por el SAT. Según el fisco, se obtienen dividiendo el ISR causado entre los ingresos acumulables. Sin embargo, el CCE dice que este método no es correcto; según el organismo, lo correcto es efectuar el cálculo del 30% de impuesto sobre el resultado fiscal (utilidades), determinado conforme a las disposiciones que establece nuestra legislación tributaria. A esta misma conclusión llegó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) al decir que el cálculo debería ser sobre las utilidades y no sobre los ingresos.

SAT publica nuevas tasas

Este fin de semana el SAT publicó la segunda parte de las tasas efectivas. Esta vez se añaden 84 nuevas actividades a la lista. Esta segunda publicación contempla doce sectores económicos: construcción, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, industrias manufactureras, servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, minería, transporte, correos y almacenamiento, comercio al por mayor, comercio al por menor, servicios inmobiliarios y de alquiler, servicios financieros y de seguros, servicios profesionales, científicos y técnicos, electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; entre los que se encuentran las industrias de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, hotelería, turismo y otras. Puedes revisar la segunda lista de tasas efectivas en este enlace. Puedes revisar el comunicado oficial del SAT en este enlace.

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