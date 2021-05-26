El ombudsman fiscal consiguió que el SAT proporcionara una nueva e.firma a una persona que cambió de identidad de género. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente consiguió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le diera una nueva firma electrónica (e.firma) a una persona que cambió de identidad de género. La persona que cambió de identidad de género había tramitado un nuevo Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Esto se debe a la modificación de sus datos. Pero su e.firma se encontraba inhabilitada, sin saber el porqué. Por esta razón, la contribuyente tramitó una queja ante la Prodecon.

Causa de la inhabilitación de la e.firma de la contribuyente

Derivado de las gestiones realizadas por la Prodecon, se conoció que la contribuyente sí tramitó un nuevo RFC con motivo del cambio de identidad de género, pero el RFC anterior no se había cancelado. Por eso, la nueva clave no se encontraba asociada con la Clave Única de Registro de Población (CURP), registrada ante la autoridad fiscal en sus bases de datos. Esto fue lo que provocó la inhabilitación de la e.firma de la contribuyente. Al respecto, la autoridad fiscal informó el procedimiento que debía realizar la contribuyente para regularizar su situación fiscal. Y después de diversas acciones de la Prodecon, la quejosa informó que se había cancelado el RFC anterior y que el nuevo RFC ya se encontraba vinculado con su CURP, por lo que obtuvo una nueva e.firma. Esto lo consiguió la Prodecon con el procedimiento de queja, e informó del caso en uno de sus boletines. Puedes ver lo que publicó la Prodecon sobre este caso aquí / Año: 2021 / Subprocuraduría: Protección de los Derechos de los Contribuyentes / Publicación: mayo de 2021.

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