Lo que debes saber para participar en el sorteo fiscal del Buen Fin 2021. La semana pasada el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las bases para participar como comercio o tarjetahabiente en el sorteo fiscal del Buen Fin 2021.

Los requisitos para comercios

Podrán participar personas físicas o morales que enajenen bienes o presten servicios y reciban como medios de pago tarjetas de crédito o de débito emitidas por instituciones bancarias participantes, durante el periodo del 10 al 16 de noviembre de 2021.

Requisitos

  • Deberán registrarte en el portal El Buen Fin www.elbuenfin.org antes del 09 de noviembre de 2021.
  • Estar al corriente en las obligaciones fiscales, contar con opinión de cumplimiento positiva (32-D).
  • Contar con buzón tributario habilitado.
  • Los ingresos en el ejercicio 2020 deberán ser de hasta 5 millones de pesos.
  • Contar con una terminal punto de venta activa (TPV), proporcionada por una institución bancaria participante.

Los requisitos para tarjetahabientes

Podrán participar personas físicas que realicen compras utilizando tarjetas de crédito o de débito participantes durante el periodo del 10 al 16 de noviembre de 2021, en comercios registrados en el Portal de “El Buen Fin”.

Algunas consideraciones

  • Los comercios deberán de contar al menos con una venta desde $250 pesos con tarjetas de débito y crédito participantes.
  • Deben invitar a sus clientes a realizar sus pagos con tarjetas de débito y crédito participantes, ya que sus compras también participan en el Sorteo.
  • Los comercios pueden ganar un premio insignia de 360 mil pesos y uno de los 4,987 premios de 20 mil pesos.
  • Por su parte, los tarjetahabientes pueden ganar un premio insignia de 250 mil pesos o uno de los 321,260 premios desde 500 pesos hasta 20 mil pesos.
  • A partir del 13 de diciembre se podrán consultar los ganadores.
  • Los premios serán depositados directamente en la cuenta de la Terminal Punto de Venta en el caso de comercios, y para los tarjetahabientes en la cuenta vinculada con la tarjeta de débito o crédito con la cual se efectuó la compra. En ambos supuestos, estos serán pagados antes del 24 de diciembre.

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