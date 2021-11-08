Lo que debes saber para participar en el sorteo fiscal del Buen Fin 2021. La semana pasada el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las bases para participar como comercio o tar...

Lo que debes saber para participar en el sorteo fiscal del Buen Fin 2021. La semana pasada el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las bases para participar como comercio o tarjetahabiente en el sorteo fiscal del Buen Fin 2021.

Los requisitos para comercios

Podrán participar personas físicas o morales que enajenen bienes o presten servicios y reciban como medios de pago tarjetas de crédito o de débito emitidas por instituciones bancarias participantes, durante el periodo del 10 al 16 de noviembre de 2021.

Requisitos

Deberán registrarte en el portal El Buen Fin www.elbuenfin.org antes del 09 de noviembre de 2021.

Estar al corriente en las obligaciones fiscales, contar con opinión de cumplimiento positiva (32-D).

Contar con buzón tributario habilitado.

Los ingresos en el ejercicio 2020 deberán ser de hasta 5 millones de pesos.

Contar con una terminal punto de venta activa (TPV), proporcionada por una institución bancaria participante.

Los requisitos para tarjetahabientes

Podrán participar personas físicas que realicen compras utilizando tarjetas de crédito o de débito participantes durante el periodo del 10 al 16 de noviembre de 2021, en comercios registrados en el Portal de “El Buen Fin”.

Algunas consideraciones

Los comercios deberán de contar al menos con una venta desde $250 pesos con tarjetas de débito y crédito participantes.

Deben invitar a sus clientes a realizar sus pagos con tarjetas de débito y crédito participantes, ya que sus compras también participan en el Sorteo.

Los comercios pueden ganar un premio insignia de 360 mil pesos y uno de los 4,987 premios de 20 mil pesos.

Por su parte, los tarjetahabientes pueden ganar un premio insignia de 250 mil pesos o uno de los 321,260 premios desde 500 pesos hasta 20 mil pesos.

A partir del 13 de diciembre se podrán consultar los ganadores.

Los premios serán depositados directamente en la cuenta de la Terminal Punto de Venta en el caso de comercios, y para los tarjetahabientes en la cuenta vinculada con la tarjeta de débito o crédito con la cual se efectuó la compra. En ambos supuestos, estos serán pagados antes del 24 de diciembre.

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