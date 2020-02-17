En 2019 se realizaron 2,500****auditorias que permitieron hacer 10 mil observaciones asociadas a 544 mil millones de pesos y 400 procedimientos de responsabilidad administrativa, según el reporte de SFP. El 13 de febrero la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros presentó el primer informe de fiscalización de la Función Pública 2019, destacó que tienen en la mira 7 proyectos que realizó la administración pasada por mal uso de los recursos públicos. Destacó que solamente en el último año de la anterior administración reporta irregularidades por una cantidad de 544 mil millones de pesos y advirtió que antes de la administración del actual presidente había un nulo control en la Administración Pública Federal (APF). “Porque no se hacía el esfuerzo de identificar y administrar riesgos sobre actividades sustantivas, y nuestro primer paso fue restablecerlo con un enfoque preventivo para disuadir actos de corrupción, propiciar la eficacia gubernamental y mejorar el desempeño institucional”. Por lo cual en 2019 se realizaron 3 mil 400 actos de fiscalización, de los cuales solamente a 2 mil 500 se realizaron auditorías, que generaron 10 mil observaciones asociadas a 544 mil millones de pesos. Sandoval Ballesteros destacó que el monto de los 544 mil millones de pesos supera el monto al presupuesto federal de los sectores de educación y salud. “Develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, afirma la titular Sandoval.

Casos de corrupción

Sandoval Ballesteros destacó que los casos de corrupción que se cometieron la administración pasada fueron de todo tipo como:

El desvío del trazado de la carretera de Puerto Vallarta-Manzanillo, que sirvieron para beneficiar a un desarrollador turístico y liberar terrenos junto a la playa.

Sobrecosto de la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz por mil 442 millones de pesos que no están justificados.

que no están justificados. Desfalco a la institución de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) de más de 2,42 hectáreas que pertenecían al terreno del Centro Nacional de Investigaciones Interdisciplinarias de Micro biología Animal, este caso reporta un daño patrimonial de 940 millones de pesos que están vinculados a dos empresas y dos personas físicas.

que pertenecían al terreno del Centro Nacional de Investigaciones Interdisciplinarias de Micro biología Animal, este caso reporta un daño patrimonial de que están vinculados a dos empresas y dos personas físicas. La construcción del aeropuerto de Texcoco, se identificaron irregularidades por 19 mil millones de pesos, de los cuales 6 mil millones de pesos se registraron en pagar obras de las cuales no hay evidencia de ejecución y otros 6 mil millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse.

se registraron en pagar obras de las cuales no hay evidencia de ejecución y en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse. Realizó 3 observaciones a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a que se favoreció a dos empresas en 2018 por la reparación del sistema Cutzamala (se colocó K invertida)

De igual manera, la SFP rescató ocho programas que estaban financiando con recursos federales que estaban siendo transferidos a los estados mediante convenios de reasignación, en 2018 se registró 236 mil 430 millones de pesos.

Sandoval Ballesteros destacó que como resultado de la fiscalización e investigación, la Función Pública abrió más de 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades. https://twitter.com/SFP\_mx/status/1228143942346199040

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