Solo necesitas cumplir con estos requisitos para acceder a este beneficio El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que ahora las personas de 60 años o más pueden tramitar un crédito para adquirir una vivienda, ampliando así el acceso a oportunidades de vivienda para este rango de edad.
Requisitos
La oportunidad para acceder a un crédito no se limita por edad hasta cumplir los 70 años en el caso de los hombres y 75 para las mujeres, siempre y cuando se encuentren empleados y gocen de las prestaciones de seguridad social necesarias. El Infonavit especifica que los interesados pueden solicitar un crédito de hasta $2,716,334 pesos, con tasas de interés que oscilan entre el 3.76% y el 10.45%, dependiendo del nivel salarial del solicitante, asegurando que “entre menos ganas, menos pagas”.
Unión de créditos
Entre los beneficios destacados del crédito se incluyen la posibilidad de unirse con familiares o amigos a través del programa Unamos Créditos para obtener hasta $4,889,402 pesos. Además, se ofrece una tasa de interés fija para toda la vida del crédito y las mensualidades se ajustan al salario, edad y monto del crédito sin cuotas de administración ni gastos financieros ocultos. El Infonavit también recuerda a los trabajadores que las aportaciones del empleador, que equivalen al 5% del salario, se abonarán al capital de la deuda, permitiendo una liquidación más rápida del crédito. “Así que no lo pienses más y precalifícate en Mi Cuenta Infonavit, para iniciar tu trámite de crédito y comprar la casa de tus sueños”, concluye el comunicado del Infonavit.