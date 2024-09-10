Solo necesitas cumplir con estos requisitos para acceder a este beneficio El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que ahora las personas de 60 años ...

Solo necesitas cumplir con estos requisitos para acceder a este beneficio El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que ahora las personas de 60 años o más pueden tramitar un crédito para adquirir una vivienda, ampliando así el acceso a oportunidades de vivienda para este rango de edad.

Requisitos

La oportunidad para acceder a un crédito no se limita por edad hasta cumplir los 70 años en el caso de los hombres y 75 para las mujeres, siempre y cuando se encuentren empleados y gocen de las prestaciones de seguridad social necesarias. El Infonavit especifica que los interesados pueden solicitar un crédito de hasta $2,716,334 pesos, con tasas de interés que oscilan entre el 3.76% y el 10.45%, dependiendo del nivel salarial del solicitante, asegurando que “entre menos ganas, menos pagas”.

Unión de créditos

Entre los beneficios destacados del crédito se incluyen la posibilidad de unirse con familiares o amigos a través del programa Unamos Créditos para obtener hasta $4,889,402 pesos. Además, se ofrece una tasa de interés fija para toda la vida del crédito y las mensualidades se ajustan al salario, edad y monto del crédito sin cuotas de administración ni gastos financieros ocultos. El Infonavit también recuerda a los trabajadores que las aportaciones del empleador, que equivalen al 5% del salario, se abonarán al capital de la deuda, permitiendo una liquidación más rápida del crédito. “Así que no lo pienses más y precalifícate en Mi Cuenta Infonavit, para iniciar tu trámite de crédito y comprar la casa de tus sueños”, concluye el comunicado del Infonavit.