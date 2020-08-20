Cada vez son más los profesionales que confían en el negocio de las importaciones y exportaciones a la hora de emprender su actividad profesional de manera autónoma. En un contexto como en el que ...

Cada vez son más los profesionales que confían en el negocio de las importaciones y exportaciones a la hora de emprender su actividad profesional de manera autónoma. En un contexto como en el que nos encontramos, en el que la competitividad se ha consolidado como uno de los principales aspectos que definen a este momento histórico, encontrar un nicho que nos permita garantizar el máximo retorno de nuestra inversión es fundamental. Históricamente, importar de China siempre ha suscitado un creciente interés. Especialmente como consecuencia del factor económico de la producción en masa característica de China. A continuación, cuatro claves que debes conocer a la hora de importar productos chinos a México.

¿Conoces la balanza comercial existente entre ambos países?

El país mexicano siempre ha mostrado un creciente interés por la compra de productos chinos, con el objetivo de facilitar su importación. Desde que existen registros oficiales en la balanza comercial entre ambos países, México siempre ha tenido un déficit comercial con China. Es decir, le compra mucho más de lo que le vende. Esta situación se produce como consecuencia de la importante atracción que suscita la excelente relación calidad / precio que es común en todos los productos fabricados en China. Siendo uno de los países más competitivos del mundo. Durante los últimos años, y a consecuencia del desarrollo tecnológico, las importancias con origen en China han crecido a un ritmo especialmente llamativo. El comercio electrónico y la popularidad que ha alcanzado la tecnología a lo largo de todo el mundo ha provocado que actualmente existan una gran cantidad de productos capaces de llamar la atención del consumidor mexicano. Además, la mejora en las infraestructuras a nivel de transporte ha facilitado una mayor eficiencia a nivel logístico.

¿Qué productos son los más rentables y cómo identificarlos?

El tejido productivo de China es uno de los más versátiles a nivel mundial. Algunas de las empresas más importantes del mundo confían en sus fábricas para producir todos sus productos. Uno de los ejemplos más claros es el caso de Apple. A nivel tecnológico, la región china es una de las más avanzadas. Siendo una de las zonas en las que la tecnología centra un mayor interés. La creciente popularidad en lo relacionado con las fundas de los teléfonos móviles, las correas para los relojes inteligentes, los protectores de pantalla para las tabletas o las carcasas para los ordenadores ha provocado que podamos encontrar una gran variedad de opciones que poder importar. A un precio especialmente competitivo que nos permitirá asegurar al máximo el retorno de nuestra inversión.

¿Cómo comenzar a importar?

El primer aspecto que debes conocer es que a la hora de llevar a cabo la importación entre ambos países, son muchos los aspectos que debemos conocer. El primero de ellos es ser conscientes de que existen varios actores involucrados en este proceso:

El proveedor: Es el profesional que nos ofrecerá el catálogo de sus productos con los precios actualizados. Al mismo tiempo, también actuará como el profesional de confianza a la hora de reclamar cualquier garantía o gestionar los problemas a nivel logístico.

Es el profesional que nos ofrecerá el catálogo de sus productos con los precios actualizados. Al mismo tiempo, también actuará como el profesional de confianza a la hora de reclamar cualquier garantía o a nivel logístico. Operador de transporte: La logística es una parte imprescindible en todo este proceso. El operador de transporte debe tener acceso a los principales puertos comerciales de China. Este factor es imprescindible para garantizar el flujo que recorren nuestros productos.

La logística es una parte imprescindible en todo este proceso. El operador de transporte debe tener acceso a los de China. Este factor es imprescindible para garantizar el flujo que recorren nuestros productos. Los agentes de aduanas: Una vez el producto llega a la frontera de México, es responsabilidad de los agentes de aduanas permitir la entrada del producto a las fronteras del país. Es vital cerciorarse previamente de todos los aspectos que conviene cumplir con el objetivo de garantizar que nuestro pedido no se va a quedar paralizado en aduanas, con los costes económicos que se desprenden de este proceso.

Si bien es cierto que, tras la llegada a aduanas, actúan más actores que permitirán que el producto llegue a su destino, estos son los principales en las fases más críticas.

La importancia de la formación en el sector de las importaciones

Una vez hemos realizado una radiografía al estado actual de las relaciones entre China y México y sus importancias, es importante tener en cuenta que existen una gran cantidad de aspectos que conviene dominar a la perfección antes de desembarcar en esta industria. Ante este escenario, la formación se ha consolidado como un elemento clave a la hora de asegurar el éxito de nuestro negocio. Actualmente existen una gran cantidad de cursos en internet que nos permiten llevar a cabo un aprendizaje a lo largo de todas las etapas existentes en este proceso. Un viaje de la mano de algunos de los profesionales más contrastados del sector que nos permitirán conocer todos los secretos de este negocio. Resolver las preguntas claves de: qué vender, cómo vender y dónde vender, será fundamental para garantizar la mejor experiencia posible a tus clientes, así como para incidir de manera directa en tu productividad.