El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) trae importantes cambios para 2024, incluyendo la posibilidad de no presentar declaración anual en ciertos casos. Descubre qué ajustes se han hecho y c...

El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) trae importantes cambios para 2024, incluyendo la posibilidad de no presentar declaración anual en ciertos casos. Descubre qué ajustes se han hecho y cómo afectan a los contribuyentes de este esquema

El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) es un esquema fiscal en México diseñado para simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de personas físicas y morales con ingresos limitados. Este régimen busca fomentar la formalidad, facilitar la tributación y reducir las cargas administrativas, haciendo más accesible el pago de impuestos.

Cambios recientes en el RESICO

Desde la implementación del RESICO se han realizado varias modificaciones para optimizar su funcionamiento. Sin embargo, no todas las actualizaciones han sido favorables para los contribuyentes.

Facilidad para no presentar declaración anual

Una de las principales novedades para 2024 es la adición de los párrafos cuarto y quinto a la Regla 3.13.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). Esto permite que los pagos mensuales de los contribuyentes RESICO se consideren definitivos, eximiéndolos de presentar la declaración anual a partir del ejercicio 2024.

Reglas para acceder al beneficio:

El beneficio aplica exclusivamente a personas físicas en los siguientes casos:

Ingresos por actividad empresarial, servicios profesionales y/o uso o goce temporal de bienes: Deben presentar sus declaraciones mensuales y quedan exentos de la declaración anual. Actividades en copropiedad: Pueden optar por no presentar declaración anual siempre que cumplan con las declaraciones mensuales. Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras (AGAPE): Ingresos hasta $900,000: Exentos de presentar declaraciones mensuales y la declaración anual (Regla 3.13.26, RMF 2024).

Exentos de presentar declaraciones mensuales y la declaración anual (Regla 3.13.26, RMF 2024). Ingresos entre $900,000 y $3,500,000: Exentos de declaraciones mensuales, pero deben presentar la declaración anual (Regla 3.13.28, RMF 2024).

En este último caso, IDC Online aclara que los contribuyentes AGAPE deben emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) para cumplir con la normativa vigente.

Más cambios en la RMF 2024

Además de la exención de la declaración anual, IDC Online señala que las modificaciones también han beneficiado a quienes fueron expulsados del RESICO, otorgando nuevas facilidades para el resto del padrón. Esto podría reducir significativamente la carga administrativa.

Consideraciones importantes

Sin embargo, estas facilidades no son generales. Los contribuyentes deben recordar que la exención aplica únicamente a los ingresos obtenidos bajo el RESICO. Cualquier otro ingreso deberá cumplir con la normatividad correspondiente para evitar incumplimientos.