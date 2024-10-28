El SAT asegura que ya trabaja en la solución, pero pide no hacer nada por el momento y esperar la reactivación

El SAT asegura que ya trabaja en la solución, pero pide no hacer nada por el momento y esperar la reactivación

Hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó masivamente las firmas electrónicas (e.firma) de varios contribuyentes, generando incertidumbre y ansiedad por no poder realizar trámites fiscales esenciales. Ahora, el SAT ha dado algunos detalles para aclarar la situación.

El SAT informó que el problema se está atendiendo con máxima prioridad y que pronto los certificados volverán a estar "activos". Aunque no se dio un plazo específico, la autoridad pide a los contribuyentes que mantengan la calma.

¿Qué deben hacer los contribuyentes?

El SAT aconseja a quienes se vieron afectados que no realicen ninguna acción por su cuenta. No es necesario presentar aclaraciones ni intentar renovar el certificado, ya que el proceso de reactivación se llevará a cabo internamente. Además, se han dado instrucciones a las oficinas locales del SAT para informar a los usuarios que deben esperar a que sus certificados sean reactivados.

Para quienes usan la e.firma en trámites de comercio exterior, el SAT aseguró que no deberían verse afectados. Sin embargo, en caso de experimentar algún problema, deberán esperar la reactivación del certificado.

Aunque esta información fue compartida con cámaras y organismos empresariales, el SAT aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto.