La Barra Internacional de Abogados realizó un llamado al SAT y PFF para no reprimir a los contribuyentes que buscan a sus abogados o contadores para aclarar algunas discrepancias con el fisco. La Barra Internacional de Abogados (International Bar Association / IBA) acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría Fiscal Federal (PFF) de amenazar el estado de derecho. La asociación hizo un llamado a ambas dependencia a no reprimir a los contribuyentes que buscan a sus asesores legales (contadores, abogados) para aclarar problemas fiscales con el SAT. “Han amenazado abiertamente al Estado de derecho, particularmente en lo que se refiere a las firmas de abogados y contadores. Reportes de advertencias a los contribuyentes para que se abstengan de utilizar a sus abogados en procedimientos de acuerdos administrativos e, incluso, amenazas de proceder penalmente en contra de contribuyentes que omitan llegar a un acuerdo, son muy perturbadores”, de acuerdo con una carta de IBA a Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público. IBA es una organización internacional de profesionistas de derecho internacional, colegios de abogados y sociedades de derecho. Si bien reconocen que hay profesionistas que realizan malas prácticas y que tienen que ser perseguidos jurídicamente; dicen que sugerir que los contribuyentes deben llegar a un acuerdo administrativo con las autoridades sin sus representantes legales no es aceptable. “Al expresar nuestra preocupación, reconocemos la posible existencia de profesionistas sin escrúpulos que realizan prácticas inapropiadas que deben ser perseguidas jurídicamente. Si se les encuentra culpables en juicio, esos profesionistas deben ser castigados”, dice la carta. Con información de El CEO. https://elceo.com/economia/asociacion-de-abogados-acusan-al-sat-de-acoso-fiscal/
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