Los trabajadores podrán gozar como mínimo de 12 días continuos de vacaciones al cumplir su primero de contratación A partir del 2023, todos los trabajadores del sector privado, sin importar su anti...

Los trabajadores podrán gozar como mínimo de 12 días continuos de vacaciones al cumplir su primero de contratación A partir del 2023, todos los trabajadores del sector privado, sin importar su antigüedad, se verán beneficiados por la reforma de “vacaciones dignas”, aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Ahora solo falta que el gobierno federal publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta reforma para que el 1 de enero de 2023 entre en vigor y los trabajadores puedan gozar como mínimo de 12 días continuos de vacaciones al año. Por ello, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que hay ciertas acciones que puedes hacer para hacer válidas tus vacaciones considerando lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Lo que no se vale sobre tus vacaciones

De acuerdo con la STPS estos tres puntos van contra la Ley Federal del Trabajo, por lo que sí llegas a detectarlos puedes iniciar la denuncia correspondiente:

Que no aumenten junto con tu antigüedad.

Que te las condicionen o nieguen por tu número de ventas, personas atendidas, cumplimiento de metas, etcétera.

Que quieran cambiarlas por alguna remuneración económica o material.

Lo que sí se vale sobre tus vacaciones

Que le notifiques a tu jefa/jefe

Las tomes los días que decidas según tu constancia de antigüedad

Que tomes mínimo 12 días de forma consecutiva.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre las vacaciones?

Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual devacacionespagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios.