El SAT anunció su periodo vacacional del 23 al 31 de diciembre de 2024. Conoce los detalles y qué hacer si tienes una cita durante estas fechas

El SAT anunció su periodo vacacional del 23 al 31 de diciembre de 2024. Conoce los detalles y qué hacer si tienes una cita durante estas fechas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó cuál será su periodo vacacional decembrino 2024.

Lo anterior lo hizo a través de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelanea Fiscal (RMF) para 2024 y los anexos 1, 1-A, 14, 15 y 29.

Con el documento se modificó la regla 2.1.6., para establecer que el segundo periodo general de vacaciones del SAT será del 23 al 31 de diciembre de 2024.

Es importante conocer el período vacacional decembrino del SAT, porque es un plazo que no se computa para efectos fiscales.

Es importante señalar que si un contribuyente tiene una cita programada en las fechas de vacaciones del SAT, debería acudir a ella, porque podría haber personal de guardia que atenderá a las personas que acudan a realizar algún tipo de trámite.

El documento fue publicado el 12 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Puedes ver la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2024 aquí.