Solo 4 de cada 10 trabajadores en México laboran menos de 5 días a la semana, revela estudio Una gran proporción de la fuerza laboral en México enfrenta largas jornadas de trabajo, según datos recientes de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE) del Inegi. Aproximadamente 32.3 millones de trabajadores en el país trabajan más de seis días a la semana, con jornadas que pueden superar las 48 horas semanales. En contraste, solo 16 millones de personas trabajan cinco días a la semana, mientras que 8.3 millones tienen jornadas aún más cortas.

Proponen nueva ley

Esta disparidad ha llevado a una propuesta de reforma de ley presentada en el Congreso, que busca reducir la jornada laboral a cinco días de trabajo. La iniciativa tiene como objetivo establecer una semana laboral de 40 horas, con dos días de descanso obligatorio, sin que esto afecte la remuneración de los trabajadores. Se estima que alrededor de 4.3 millones de trabajadores en sectores como artesanía, manufactura, reparación y mantenimiento laboran seis días a la semana. Además, 4.1 millones de comerciantes y agentes de ventas, así como 3.4 millones de personas dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas, también enfrentan jornadas de seis días laborales.

Patrones, los más afectados

La propuesta de reducir la jornada laboral ha generado opiniones divididas. Mientras algunos expertos y defensores de los trabajadores ven esto como un beneficio que les otorgaría más días de descanso sin afectar su salario, otros advierten sobre los desafíos que enfrentarían las empresas para implementar estos cambios. Mónica Flores, presidenta de Manpower, señala que la reducción de la jornada laboral afectaría a todas las industrias y requeriría una implementación gradual para que las empresas puedan adaptarse. Aunque la iniciativa busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, la transición hacia una semana laboral más corta requeriría una cuidadosa planificación y colaboración entre el sector empresarial, los trabajadores y el gobierno para minimizar el impacto en los costos operativos de las organizaciones y garantizar una adaptación adecuada a los nuevos cambios.