Algunos beneficios de declarar impuestos ante el fisco son el descuento inflacionario y la devolución automática, de acuerdo con especialistas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una...

Algunos beneficios de declarar impuestos ante el fisco son el descuento inflacionario y la devolución automática, de acuerdo con especialistas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una dependencia de la administración pública federal que se encarga de la recaudación, impuestos y la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. El cálculo de los impuestos que los contribuyentes deben tributar se basan en el régimen en el que se encuentre y las actividades que realice. De acuerdo con especialistas entrevistados por Reforma, estas son las ventajas y desventajas de declarar ante el fisco. Gustavo Leal Cueva, presidente de la consultora Fiscalia, dijo que estos son los aspectos desfavorables que pueden enfrentar los contribuyentes al pagar sus impuestos al órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP):

Menos deducción hipotecaria: El monto a deducir será menor o nulo, al restarle una mayor inflación (7.38%) para obtener la tasa de interés real hipotecaria.

Reembolso de saldo a favor: En saldos a favor mayores a 150 mil pesos es indispensable la firma electrónica vigente, sin embargo, ante la escasez de citas en el SAT, es difícil realizar su renovación.

Escasez de citas presenciales: Los trámites que requieren de citas en las oficinas del fisco, como altas y bajas, firma electrónica y aclaraciones, ponen en complicaciones a contribuyentes,

Inconsistencias en prellenado: El contribuyente debe revisar su información y documentación de ingresos y deducciones porque hay inconsistencias en el prellenado del portal del SAT.

Ingresos reales: La modalidad de cuentas precargadas en la declaración anual podría registrar ingresos que el contribuyente nunca recibió, como facturas de nómina emitidas a su favor que un patrón “irreal” cargo para deducirlas de sus impuestos.

Deducciones no reconocidas: Asimismo, el prellenado de la declaración podría no registras alguna deducción de impuestos, por lo que se recomienda verificarlo y agregarlo de forma manual.

Por su parte, Alfredo Esquivel Boeta, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de la Zona Noroeste, explicó al medio las ventajas de cumplir con las obligaciones fiscales del órgano recaudador.

Descuento inflacionario a ahorradores: De acuerdo con el especialista, los ahorradores recibieron el año pasado, menores intereses reales, o incluso negativos, por su capital en ahorrros por la mayor inflación y así acumularán menores ganancias y menores impuestos por este concepto.

Devolución automática: Los contribuyentes que sólo perciben ingresos por salarios, tendrán devolución automática de saldos a favor.

Plataforma del SAT: Gracias a la plataforma en línea, los contribuyentes pudieron avanzar en el llenado de su declaración, y por ello, podrán cumplir con mayor anticipación y reducir el riesgo de saturación.

Formato sin cambios: A diferencia de las personas morales, el formato para personas físicas no sufrió ninguna modificación, por lo que se reduce la posibilidad de fallas en nuevos esquemas.

Además, Cristian Nazael García, delegado en Nuevo León de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) añadió que el contribuyente que presente problemas en la plataforma del SAT para realizar su declaración fiscal puede acudir a la Prodecon para certificar el incumplimiento por “fallas en la plataforma” y así, evite multas y recargos. Asimismo, dijo que la prórroga en devolución automática permite al contribuyente solicitar su saldo a favor hasta el 31 de julio.