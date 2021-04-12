La fecha límite para que las personas físicas presenten su declaración anual es el 31 de mayo de 2021. Ya inició le época de declaraciones anuales de impuestos, y luego de vencer el plazo de las pe...

La fecha límite para que las personas físicas presenten su declaración anual es el 31 de mayo de 2021. Ya inició le época de declaraciones anuales de impuestos, y luego de vencer el plazo de las personas morales, ahora le toca el turno a las personas físicas. Por fortuna, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una serie de videos tutoriales en los que te explica con cierto detalle cómo hacer la declaración anual en línea. En total son cinco videos tutoriales, aunque son de la declaración anual del 2019 y fueron subidos en 2020, la información sigue siendo vigente.

Declaración anual de personas físicas con ingresos por servicios profesionales

Las personas físicas que tienen que presentar esta declaración son aquellas con ingresos por servicios profesionales, también comúnmente conocidos como honorarios. https://www.youtube.com/watch?v=brT8dp6AAqc&list=PLH6Z1vsFvaeRBaDzoE21ArYqvOR4yLeTr&index=2

Declaración anual para personas físicas con ingresos por arrendamiento

¿Rentas algún inmueble y quieres saber cómo presentar tu declaración anual? Este tutorial es para ti. https://www.youtube.com/watch?v=cmbmIlRXHaw&list=PLH6Z1vsFvaeRBaDzoE21ArYqvOR4yLeTr&index=3

Declaración anual para personas físicas asalariadas

Sólo algunos asalariados tienen que presentar su declaración, como por ejemplo aquellos que hayan tenido ingresos de más de un patrón, o bien aquellos que voluntariamente hayan optado por hacerlo. https://www.youtube.com/watch?v=JwLeCZFBpuk&list=PLH6Z1vsFvaeRBaDzoE21ArYqvOR4yLeTr&index=5

Declaración anual para personas físicas de sueldos y salarios e intereses

Aquellas personas físicas que reciban ingresos por salarios más intereses que superen los 20 mil pesos deberán presentar su declaración anual. https://www.youtube.com/watch?v=XXTzbMLWlHU&list=PLH6Z1vsFvaeRBaDzoE21ArYqvOR4yLeTr&index=4

Declaración anual para personas físicas con ingresos de dos o más patrones

Aquellos asalariados que hayan obtenido ingresos de dos o más patrones deberán presentar su declaración. https://www.youtube.com/watch?v=Qj3954\_67q0&list=PLH6Z1vsFvaeRBaDzoE21ArYqvOR4yLeTr&index=6

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