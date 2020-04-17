Después de una semana, el SAT corrigió las fallas en devoluciones de saldo a favor. Durante el mes de abril, el Sistema de Devoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha presentado varias fallas. Debido a esto, algunos contribuyentes reportaron mayores impuestos. Otra de estas fallas, por ejemplo, fue descubierta por Seguros Monterrey New York Life. Esta semana, la aseguradora dio a conocer que el SAT tiene un filtro incorrecto que no permite precargar comprobantes de primas de gastos médicos. En otra falla, la plataforma para presentar la declaración anual contactó a varias personas físicas. En este mensaje el SAT rechazaba la devolución de impuestos. Además, debían pagar un ISR diez veces superior a la devolución. Así, los datos precargados en el sistema decían que el contribuyente recibiría una devolución. Pero al final, el mismo sistema decía que debían sumas mucho más altas. Pero ahora, de acuerdo con la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), todo fue arreglado. Gloria Franco Vargas, directora general de orientación y asesoría al contribuyente, dijo que el problema ya se resolvió y no se han dado nuevos casos. Pero si llegaran a darse, los contribuyentes pueden verificar el estado de su devolución. Basta con entrar en la opción Devoluciones y Compensaciones de la plataforma de devoluciones. Ahí, se puede revisar el estado de la devolución y si fue rechazado. Además, se exponen las razones por las que fue rechazado, por lo que se pueden corregir en caso de un error. Con información de Reforma.
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