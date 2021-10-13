Algunos expertos creen que la creación del RESICO traerá un grave impacto a la recaudación. Uno de los cambios más importantes del Paquete Económico 2022 es la creación del Régimen Simplificado de ...

Algunos expertos creen que la creación del RESICO traerá un grave impacto a la recaudación. Uno de los cambios más importantes del Paquete Económico 2022 es la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Desde que se anunció, especialistas han señalado virtudes y posibles problemas con la implementación del nuevo régimen. Por ejemplo, a finales de septiembre la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) explicó que aunque en general lo ve con buenos ojos, se deben analizar a detalle las características del régimen en aspectos como la tasa que se propone aplicar a las personas morales, puesto que no establece parámetros o montos de ingreso de manera progresiva. Además, se deben implementar campañas de difusión que den a conocer sus beneficios para que este se constituya como un verdadero mecanismo para disminuir la informalidad. Por otro lado, Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame y Elizondo, explicó en entrevista con Reforma, que las personas físicas en el RESICO tendrán una tasa de ISR de entre 15 y 2.5%. En cambio, personas físicas de otros regímenes con ingresos iguales pagarán cerca de 35%. Así, en el caso de una persona física con actividades empresariales que gana un millón de pesos al año, deberá pagar 245 mil pesos en impuestos con algunas deducciones. Un contribuyente en el RESICO pagará 15 mil pesos con los mismos ingresos.

Se puede caer la recaudación

Durante la sesión de parlamento abierto convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, algunos especialistas señalaron que el RESICO podría traer el riesgo de reducir la recaudación. En su intervención, Mario Di Costanzo, ex titular de la Condusef, explicó que el RESICO solamente podrá funcionar si atrae nuevos contribuyentes. De lo contrario, la diferencia en las tasas llevará a una pérdida importante de recaudación. Di Costanzo señaló que por cada contribuyentes que salga del RIF, nueve deberán inscribirse al RESICO para compensar.

Podría afectar a empresas

Patricia López Portilla, representante de Coparmex, habló del posible efecto del RESICO en las empresas. De acuerdo con López, el RESICO para personas morales no considera la posibilidad de deducir anticipos pagados a socios de sociedades civiles. La especialista explicó que esto impedirá la posibilidad de deducir estos anticipos y podría afectar gravemente a las compañías. Con información de Reforma y El Universal https://www.reforma.com/advierten-expertos-riesgos-con-regimen-fiscal/ar2275629 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/con-regimen-de-confianza-se-recaudara-menos-advierte-mario-di-costanzo

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