El SAT ha eliminado la captura manual en la DIOT, dejando solo dos opciones para los contribuyentes: la carga masiva o el uso del formato anterior. Sin embargo, la nueva plataforma sigue presentand...

El SAT ha eliminado la captura manual en la DIOT, dejando solo dos opciones para los contribuyentes: la carga masiva o el uso del formato anterior. Sin embargo, la nueva plataforma sigue presentando fallos técnicos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha eliminado la opción de captura manual en la nueva plataforma de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Esto obliga a los contribuyentes a elegir entre dos métodos:

Carga masiva en la nueva plataforma, que aún presenta errores y fallas técnicas. Uso del formato anterior, mediante la aplicación de escritorio y posterior carga en el portal del SAT.

✅ Cómo cumplir sin problemas

📌 Si optas por la carga masiva en la nueva plataforma:

✔ Optimiza el archivo: Elimina datos innecesarios y asegúrate de cumplir con el formato oficial.

✔ Divide archivos grandes: Sube lotes de 500-1,000 registros para evitar bloqueos.

✔ Verifica los datos antes de subirlos: Usa Excel o software especializado para detectar errores en RFC y montos.

📌 Si Prefieres el formato anterior:

✔ Ajusta la información al esquema antiguo para evitar errores de compatibilidad.

✔ Guarda evidencia de fallos en la nueva plataforma, como capturas de pantalla o logs de errores.

📌 Medidas clave para ambos métodos:

✔ Guarda copias de respaldo de los archivos DIOT y los acuses del SAT.

✔ Monitorea tu declaración en el portal para asegurarte de que esté correctamente presentada.

⚠ Consecuencias de no actuar