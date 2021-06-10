Especialistas tienen propuestas para solucionar los problemas de las inspecciones laborales. Con la entrada en vigor de la reforma a la subcontratación laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha anunciado sus intenciones de aumentar las inspecciones laborales. Para 2021, la STPS espera realizar más de 40 mil inspecciones. Los enfoques principales serán las medidas sanitarias y la subcontratación. Por último, las inspecciones revisarán temas laborales como aguinaldo, salario mínimo, PTU y seguridad social. Desde 2019, la STPS anunció un nuevo tipo de inspecciones basadas en el análisis de datos. De acuerdo con Alejandro Salafranca, jefe de la Unidad de Trabajo Digno, el número de inspectores con los que cuentan no es suficiente para investigar a todas las empresas y centros del trabajo del país por abusos laborales.

Solamente inspeccionan al 3% de las empresas

El bajo número de inspectores significa que no hay mucho control. En entrevista con Reforma, el abogado laboral Germán Reyes dijo que solamente el 3% de las empresas en México son revisadas en las inspecciones. Esto se debe, por un lado, a falta de personal y de recursos. Por otro lado, no hay una autoridad central, por lo que algunas inspecciones las realiza la STPS y otras son responsabilidad de la Secretarías del Trabajo Estatales. Esto significa que no hay un programa nacional, regional y sectorial. En cuanto a la falta de personal, esto significa que no se puede verificar la información que reportan las empresas. Así, los patrones pueden modificar los datos de su cumplimiento. El especialista también explicó que los salarios de los inspectores son muy bajos, y que en muchos casos carecen de capacitación.

Proponen cambiar las inspecciones

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) está discutiendo un proyecto que podría cambiar las inspecciones laborales. El objetivo es reducir el tiempo que pasa entre que la inspección laboral detecta un problema y cuando se corrige. Actualmente, este plazo es de 90 días; de acuerdo con la STPS, la integridad física de los trabajadores puede estar en peligro por estos periodos tan largos. La propuesta establece que las empresas deberán corregir las irregularidades detectadas en un plazo de cinco días. Además, los patrones deberán demostrar los documentos que prueben que sí hicieron los cambios necesarios. Ajeno a este proceso, hay otras propuestas para modificar las inspecciones de la STPS. Actualmente, el Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral (OCRL) y la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) están trabajando en propuestas que presentarán al Congreso en septiembre. Uno de los cambios principales es crear una institución central que se encargue de las inspecciones. Con información de Reforma https://www.reforma.com/ven-deficiencias-en-inspeccion-laboral-en-mexico/gr/

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