Conoce los detalles del nuevo Subsidio al Empleo 2024, sus beneficios para trabajadores con ingresos bajos y cómo cambiará en 2025 con la actualización de la UMA

Conoce los detalles del nuevo Subsidio al Empleo 2024, sus beneficios para trabajadores con ingresos bajos y cómo cambiará en 2025 con la actualización de la UMA

Desde el 1 de mayo de 2024, se aplica en México un Subsidio al Empleo (SE 2024) consistente en una reducción del impuesto a las personas físicas que obtienen hasta una determinada cantidad de ingreso por salarios.

De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, hasta antes de esta fecha, el subsidio cuya mecánica se instauró en 2013 (SE 2013) se aplicaba de acuerdo con tablas que consideran los niveles de ingresos de los trabajadores, permitiendo que aquellos con menores ingresos tengan menos carga fiscal y más ingreso disponible.

El SE 2024 es un subsidio opcional que puede aplicarse en lugar del SE que proviene de 2013.

El texto indica que para el SE 2024 se consideraron los cambios en la legislación y en las tablas de subsidios, impulsados por el aumento del salario mínimo y por políticas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Uno de los cambios importantes es el remplazo de la tabla variable de subsidios por una cuota fija mensual, que sería el 11.82% del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aplicable uniformemente a trabajadores cuyos ingresos no excedan los $9,081.00 mensuales.

En su texto, Fiscalia explicó que dado que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual para 2024 se ubica en 3,300.53 pesos, el 11.82% fue fijado por la autoridad fiscal en 390.00, haciendo un redondeo de decimales en el cálculo.

La UMA es un índice que marca el parámetro de la inflación, puesto que se actualiza con la inflación registrada en un año calendario. Dado que la inflación del ejercicio se conoce hasta ya iniciado el mes de enero, la UMA se actualiza hasta el mes de febrero, surtiendo efectos a partir del día 1 de ese mes.

Subsidio al Empleo para 2025

Además, señaló que para el ejercicio 2024 el SE fue fijado en 390 pesos, y este valor aplicará todavía en enero de 2025. Esto se debe a que la UMA es actualizada hasta el mes de febrero, por lo que será hasta ese mes que se pueda determinar a cuánto equivale el 11.82% de ese monto.

Por eso, será hasta febrero de 2025 que se conozca el valor del SE que aplicará durante 2025.