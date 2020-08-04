Presunto fraude de 426 millones 308 mil 706 pesos pone en jaque a minera canadiense.

Presunto fraude de 426 millones 308 mil 706 pesos pone en jaque a minera canadiense.

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto fraude de la canadiense Grupo Primero Mining por un monto de 426 millones 308 mil 706, reporta diario Reforma. El caso está relacionado con la venta de plata a precios inferiores a los del mercado en 2015. De acuerdo con la auditoria realizada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en la declaración correspondiente al impuesto sobre la renta (ISR) el Grupo Primero Mining consignó en 2015 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. Por lo que se habla de un fraude de alrededor de 426 millones 308 mil 706 pesos. El SAT advirtió que la compañía omitió acumular el ingreso real derivado de la venta de plata a su parte relacionada Silver Trading Barbados Limited, localizada en las islas Barbados. Asimismo, el SAT informó que la investigación inició una revisión fiscal que se ordenó el 21 de enero y tras cuatro meses se concluyó que el caso podría ser objeto de responsabilidad penal contra la empresa. Sin embargo, las irregularidades datan de octubre del 2012: En ese entonces Luis Natera Niño de Rivera, quien era administrador central de fiscalización de precios de transferencia del SAT, autorizó a Primero Mining vender plata a precios muy inferiores a los del mercado; precisamente cuando su hermano Christian era representante de Primero Mining. Por este motivo, en 2016 la Función Pública inhabilitó por seis años y medio a Luis Natera Niño de Rivera; además Hacienda le inició un procedimiento sancionador de operaciones vulnerables en 2018. Actualmente se dedica a la consultoría privada, según indica su perfil de LinkedIn en NATERA Consultores, S.C.

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