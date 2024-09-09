Dado que las horas extras representan ingresos adicionales al salario regular, están sujetas al pago de ISR Las horas extra en México son el tiempo de trabajo que excede la jornada laboral establec...

Dado que las horas extras representan ingresos adicionales al salario regular, están sujetas al pago de ISR Las horas extra en México son el tiempo de trabajo que excede la jornada laboral establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT). La jornada laboral puede ser diurna (8 horas), nocturna (7 horas) o mixta (7.5 horas). Cuando un empleado trabaja más allá de estas horas, ese tiempo adicional se considera hora extra. Por ley, estas horas deben ser compensadas a una tasa mayor que las horas regulares. De acuerdo con Fiscalia, el pago por horas extras se lleva a cabo de la siguiente manera:

Se permite un máximo de 3 horas extras por día, hasta 3 veces por semana (un total de 9 horas), las cuales deben ser remuneradas al doble del salario regular.

Si se excede el límite de 9 horas extras por semana, a partir de la décima hora extra, la remuneración debe ser al triple del salario regular.

Si un trabajador gana 50 pesos por hora en su jornada regular, las horas extras se compensarían de la siguiente manera:

Para un máximo de 9 horas extras por semana: 100 pesos por hora extra.

Para más de 9 horas extras por semana: 150 pesos por hora extra.

¿Cómo se aplican los impuestos?

Fiscalia destacó que, dado que las horas extras representan ingresos adicionales al salario regular, están sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR). Pero señaló que existen exenciones fiscales contempladas en el Artículo 93 de la Ley del ISR que pueden reducir la carga tributaria dependiendo de las circunstancias del trabajador.

Exención del 100% del ISR : Cuando el trabajador perciba diariamente un salario mínimo y no exceda el límite de 9 horas extras por semana.

: Cuando el trabajador perciba diariamente un salario mínimo y no exceda el límite de 9 horas extras por semana. Exención del 50% del ISR : Para los trabajadores que perciban más de un salario mínimo general (esta exención tiene un tope equivalente a 5 salarios mínimos).

: Para los trabajadores que perciban más de un salario mínimo general (esta exención tiene un tope equivalente a 5 salarios mínimos). Las horas que se paguen al triple (más de 9 por semana) siempre se gravarán al 100%.

Fiscalia considera que antes de recurrir a horas extras, los empleadores deben considerar cuidadosamente los aspectos legales mencionados, el bienestar de sus empleados y el impacto real en la productividad de la empresa. Trabajar horas adicionales puede afectar negativamente la salud y la productividad de los empleados y podría indicar problemas organizacionales que deben abordarse de manera integral.