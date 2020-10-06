Según fuentes del Servicio de Administración Tributaria, Buenrostro no presenta complicaciones de salud hasta el momento.

Según fuentes del Servicio de Administración Tributaria, Buenrostro no presenta complicaciones de salud hasta el momento.

Raquel Buenrostro Sánchez, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio positivo a la enfermedad COVID-19.

Esto lo reporta El Financiero, de acuerdo a lo que dijeron al diario fuentes al interior del órgano recaudador.

Según lo que se sabe hasta el momento, la funcionaria se encuentra en buen estado de salud y no presenta mayores malestares.

Sin embargo, para prevenir contagios, la jefa del SAT no fue el día de hoy a sus oficinas.

De acuerdo a El Financiero, el SAT emitirá información adicional en los próximos minutos.

Hasta el momento, varios funcionarios federales del más alto rango han sufrido la enfermedad. Destacamos a Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública; Zoé Robledo, director del IMSS; y Ricardo Shefield, Procurador de la Profeco.

Actualización

En un comunicado que la autoridad fiscal acaba de publicar informa que Buenrostro está en aislamiento preventivo desde el viernes 2 de octubre por síntomas leves de COVID-19 y que fue ayer, lunes 5 de octubre, que el resultado de la prueba fue positivo. La funcionaria se encuentra en aislamiento y siguiendo las indicaciones de los médicos. El comunicado concluye diciendo que continuará con todas sus funciones de manera remota.

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