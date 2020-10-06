Según fuentes del Servicio de Administración Tributaria, Buenrostro no presenta complicaciones de salud hasta el momento.
Raquel Buenrostro Sánchez, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio positivo a la enfermedad COVID-19.
Esto lo reporta El Financiero, de acuerdo a lo que dijeron al diario fuentes al interior del órgano recaudador.
Según lo que se sabe hasta el momento, la funcionaria se encuentra en buen estado de salud y no presenta mayores malestares.
#ÚLTIMAHORA Raquel Buenrostro, jefa del SAT, da positivo a COVID-19 https://t.co/j10Icjg3vi pic.twitter.com/Y73OjsljEq
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) October 6, 2020
Sin embargo, para prevenir contagios, la jefa del SAT no fue el día de hoy a sus oficinas.
De acuerdo a El Financiero, el SAT emitirá información adicional en los próximos minutos.
Hasta el momento, varios funcionarios federales del más alto rango han sufrido la enfermedad. Destacamos a Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública; Zoé Robledo, director del IMSS; y Ricardo Shefield, Procurador de la Profeco.
Actualización
En un comunicado que la autoridad fiscal acaba de publicar informa que Buenrostro está en aislamiento preventivo desde el viernes 2 de octubre por síntomas leves de COVID-19 y que fue ayer, lunes 5 de octubre, que el resultado de la prueba fue positivo. La funcionaria se encuentra en aislamiento y siguiendo las indicaciones de los médicos. El comunicado concluye diciendo que continuará con todas sus funciones de manera remota.
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