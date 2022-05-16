Desde la reforma laboral publicada de 2019, los CFDI de nómina sustituyeron a los recibos impresos. Desde mayo de 2019, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los recibos de pago contenidos en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) pueden sustituir a los recibos impresos. Lo anterior se debe a una modificación del artículo 101 de la LFT, derivada de una Reforma Laboral publicada el 1 de mayo de 2019. De acuerdo con una nota publicada por Fiscala, con la disposición normativa mencionada se establece que los CFDI de nómina sustituyen al recibo impreso. Además, el contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En caso de ser verificado, se estará a lo dispuesto en la fracción I del artículo 836-D de la LFT. Es decir, puede ser utilizado como prueba en caso de algún procedimiento judicial. Pero la nota indica que a pesar de lo anterior, la disposición reformada establece que, en todos los casos, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Fiscalia explicó que el efecto de esta reforma es que los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo deba entregar en documento impreso cuando el trabajador así lo requiera.

Con información de Fiscalia.