El IMSS explicó que la decisión de catalogar la enfermedad como riesgo laboral no es una medida recaudatoria. El 8 de enero de este año, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social ...

El IMSS explicó que la decisión de catalogar la enfermedad como riesgo laboral no es una medida recaudatoria. El 8 de enero de este año, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo donde se establece que la enfermedad del COVID-19 es un riesgo de trabajo, sin importar la actividad del trabajador. De acuerdo con algunos especialistas, esto significa que el IMSS aumentará las primas que cobra a las empresas y trabajadores en 2021. En entrevista con Reforma, Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame y Elizondo Abogados, explicó que las primas podrían aumentar hasta en 50% a partir de marzo. En entrevista con el mismo medio, Héctor de la Cruz, abogado de la firma De la Vega & Martínez Rojas, dijo que la medida es injusta porque obliga al patrón a pagar las incapacidades sin evidencia concreta de que la enfermedad se contrajo en su centro de trabajo. Por todo esto, el especialista dijo que probablemente varias empresas recurran al amparo.

IMSS dice que no se trata de recaudación

Esta semana, el IMSS explicó que la medida no es una nueva forma de mejorar la recaudación. Además, el Instituto dijo que, por los criterios que se usarán para determinan los riesgos laborales, las cuotas afectarán principalmente a lugares de alta exposición, como hospitales. Hay que recordar que el IMSS determinó que hay cuatro niveles separados según la exposición durante la pandemia. Los niveles se basan en las guías establecidas por las secretaría del Trabajo y de Salud y en la Guía sobre la preparación de los lugares de trabajo del Departamento el Trabajo de Estados Unidos. Los trabajos con riesgo muy alto de exposición son aquellos con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos específicos, trabajos mortuorios o procedimientos de laboratorio. Por ejemplo:

Trabajadores del cuidado de la salud realizando procedimientos generadores de aerosol en pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19.

Personal del cuidado de la salud o de laboratorio.

Trabajadores de morgues que realizan autopsias.

En entrevista con Reforma, Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, dijo que hasta el momento solamente se han dictaminado 97 defunciones por esta causa a partir de contagios comprobados en centros laborales y 368 posibles secuelas.

No todos los contagios son laborales

Hernández explicó que no todas las infecciones por COVID-19 serán catalogadas como enfermedad de trabajo. Solamente se considerarán así cuando se den en una empresa con exposición alta o muy alta al virus; la mayoría de estas empresas se encuentran en el sector salud. Sin embargo, el funcionario dijo que sí se pueden dar casos en los que se dé un alza en la prima de riesgo en empresas no relacionadas con el sector salud. Para que se dé este escenario, los inspectores del IMSS deben detectar un aumento en los contagios más arriba del promedio; además, deben encontrar que la empresa incumple los protocolos sanitarios. En casos así, de acuerdo con Hernández, es posible que el contagio se catalogue como riesgo laboral. Con información de Reforma

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