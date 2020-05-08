El número de muertes ha crecido considerablemente por encima de lo que las cifras atribuidas oficialmente al COVID-19 explicarían, lo que sugiere que hay más muertes relacionadas a la enfermedad que las reconocidas. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta el momento hay 3.9 millones de casos confirmados de Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y casi 274 mil muertes en todo el mundo. Sin embargo, es posible que el número real de defunciones asociadas a esta enfermedad sea considerablemente mayor. En gran parte del mundo se ha observado que las cifras oficiales reportadas por los departamentos de salud gubernamentales únicamente dan cuenta de una fracción del exceso de mortalidad, entendiendo por ésta la cantidad de defunciones por encima de lo esperado al promediar la cantidad que hubo en los últimos años. Por ejemplo, El País reporta que entre el 1 de marzo y el 23 de abril se registraron 29.9 mil muertes más que las esperadas en una situación normal, lo que implica un 48% de exceso. Sin embargo, las autoridades sólo han confirmado 22.9 mil muertes como causadas por el COVID-19. Es decir, hay otras 7 mil muertes que no son atribuidas a la enfermedad, pero que no se habrían presentado en circunstancias normales. El Financial Times reporta que entre marzo y abril, sólo en Lombardía, Italia, la región de Europa más duramente azotada por la pandemia, hubo un exceso de 13 mil muertes, lo que implica un pico del 155% por encima de lo esperado. Sin embargo, las muertes atribuidas al Covid-19 son sólo 4.3 mil. Por su parte, en Bérgamo hubo un incremento del 464% en las defunciones por encima de los niveles habituales. En Nueva York, Estados Unidos, el exceso de muertes fue del 200% para el mismo periodo y en Madrid, España, del 161%. Debido al fenómeno anterior, es posible que las muertes reales causadas por el COVID-19 realmente sean 60% más de las reportadas en todo el mundo. Para llegar a esta conclusión, el diario londinense comparó el número de muertes que hubo entre marzo y abril de 2020 con el promedio observado durante el mismo periodo entre 2015 y 2019. La recolección de datos arrojó 122 mil muertes más que las esperables en condiciones normales. En cambio, las defunciones reportadas por las autoridades sanitarias relacionadas al COVID-19 son, de acuerdo al Financial Times, de únicamente 77 mil. Este incremento de 122 mil defunciones representa un incremento del 50% en la mortalidad general en comparación al promedio histórico.

Otras causas de muerte en el exceso de mortalidad

Sin embargo, no es tan simple concluir que todas las muertes en exceso se deben al nuevo coronavirus. El New York Times menciona, por ejemplo, que en Estados Unidos las admisiones por uno de los principales tipos de ataque al corazón cayeron en 38% durante marzo, por lo que parece razonable pensar que al menos en parte el incremento de muertes se debe a que el miedo de contagiarse ha frenado a la gente de buscar ayuda para prevenir enfermedades tratables. Sin embargo, simultáneamente es verdad que la pandemia ha ocasionado que otro tipo de muertes hayan disminuido debido a la contingencia, como los accidentes automovilísticos, pues hay menos personas manejando en las calles. Sería de esperarse que estas disminuciones hayan cancelado las muertes debidas al COVID-19 en zonas con poca propagación del virus, pero en muchas otras este efecto claramente ha sido rebasado por incremento de muertes relacionadas al mismo.

En la CDMX podría haber tres veces más muertos que los reportados

Según las cifras de la Secretaría de Salud (SSa), hasta el 7 de mayo se registraron 2.9 mil muertes consecuencia del coronavirus, de las cuales 543 han ocurrido en la Ciudad de México. De acuerdo a una investigación del New York Times, funcionarios de la ciudad tienen registradas más de 2.5 mil muertes relacionadas a este virus y enfermedades respiratorias graves, lo que ha despertado sospechas entre los médicos. El diario estadounidense afirma, con base en lo dicho por “tres personas con conocimiento del asunto”, que hace un mes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comenzó a sospechar que los datos y modelos del gobierno federal eran defectuosos. Esto supuestamente llevó a que el gobierno de la CDMX investigara en los hospitales públicos de la ciudad, hallando que las muertes realmente son tres veces más que las reportadas por el gobierno federal.

Mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de #COVID19. pic.twitter.com/ITpTnJvYGJ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 8, 2020

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el subsecretario de salud Hugo López-Getell reconoció que no siempre es posible demostrar las muertes causadas por el Covid-19, pues “llegan en un estado de gravedad que no permite hacer las pruebas de laboratorio”.

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