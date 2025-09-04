El SAT publicó una actualización a los catálogos del CFDI 4.0. Revisa qué cambió en claves de productos y servicios, pedimentos y patentes aduanales

El SAT publicó una actualización a los catálogos del CFDI 4.0. Revisa qué cambió en claves de productos y servicios, pedimentos y patentes aduanales

El Servicio de Administración Tributaria informó en su portal que, con fecha 3 de septiembre de 2025, se encuentran disponibles nuevas versiones de tres catálogos del CFDI 4.0. Esta actualización impacta directamente la facturación electrónica y los sistemas administrativos de contribuyentes y proveedores de software.

La notificación del SAT precisa que los cambios alcanzan los catálogos c_ClaveProdServ, c_NumPedimentoAduana y c_PatenteAduanal, por lo que conviene aplicar los ajustes cuanto antes para evitar rechazos de timbrado, inconsistencias en validaciones y discrepancias en operaciones de comercio exterior.

Tué catálogos cambiaron y cómo te afectan

Catálogo Versión previa Versión vigente Cambio clave Vigencia indicada c_ClaveProdServ 2.0 2.0, Revisión 1 Corrección ortográfica: “diésel” con acento en múltiples claves 03/09/2025 c_NumPedimentoAduana 93.0 94.0 Adición de 10 combinaciones de aduana–patente con ejercicio 2025 05/09/2025 c_PatenteAduanal 34.0 35.0 Alta de patentes con fechas de inicio de vigencia 2024–2025 Según columna de vigencia

Claves de productos y servicios: “diésel” con acento

El catálogo de productos y servicios mantiene la versión 2.0, pero incorpora la Revisión 1 para normalizar la palabra “diésel” con tilde. Este ajuste mejora la estandarización semántica y evita divergencias entre descripciones de artículos energéticos y sus derivados.

Clave Descripción corregida 15101505 Combustible diésel 15101513 Combustible diésel para uso fuera de carretera 15101801 Biodiésel 25121501 Locomotoras diésel de carga 25121503 Locomotoras diésel de pasajeros 25191803 Tester de humo diésel 26101504 Motores diésel 26101771 Control electrónico de motor para motores diésel 26101773 Válvula de medición proporcional diésel 26101775 Válvula de alta presión diésel 26101778 Bobina del inyector de combustible diésel 26111601 Generadores diésel 26131501 Centrales eléctricas de diésel 72153302 Servicio de instalación de bombas de diésel

Importante: si vendes combustibles, refacciones o servicios asociados al diésel, actualiza catálogos maestros y plantillas de CFDI para que la descripción coincida con el texto oficial y evites rechazos por validación de catálogo.

Números de pedimento: nuevas combinaciones para 2025

El catálogo c_NumPedimentoAduana pasa a la versión 94.0 e incluye diez nuevas combinaciones de aduana y patente con ejercicio 2025. Todas inician vigencia el 5 de septiembre de 2025.

c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Inicio de vigencia 07 1922 2025 999999 05/09/2025 30 1922 2025 999999 05/09/2025 39 3835 2025 999999 05/09/2025 43 1662 2025 999999 05/09/2025 47 1891 2025 999999 05/09/2025 65 1900 2025 999999 05/09/2025 65 1913 2025 999999 05/09/2025 81 1923 2025 999999 05/09/2025 81 1926 2025 999999 05/09/2025 84 3840 2025 999999 05/09/2025

Patentes aduanales: altas y vigencias

El catálogo c_PatenteAduanal se actualiza a la versión 35.0 con altas que venían operando desde 2024 y 2025. Verifica la vigencia para alinear pedimentos y registros en tus sistemas.

c_PatenteAduanal Inicio de vigencia 1891 03/09/2024 1913 06/09/2024 1922 13/03/2025 1923 09/09/2024

Pasos recomendados para una actualización sin tropiezos

Solicita a tu proveedor de factura electrónica la carga inmediata de los catálogos vigentes.

de los catálogos vigentes. Sincroniza maestros de productos para reflejar “diésel” con acento donde aplique.

para reflejar “diésel” con acento donde aplique. Valida que las reglas de negocio de comercio exterior reconozcan la versión 94.0 de pedimentos.

de comercio exterior reconozcan la versión 94.0 de pedimentos. Confirma que el mapeo de patentes considere las nuevas vigencias y pruebas de timbrado.

considere las nuevas vigencias y pruebas de timbrado. Capacita a los equipos de compras, ventas y logística sobre los cambios de catálogo.

Fuente: actualización publicada por el SAT en su página de Internet, con corte al 3 de septiembre de 2025.