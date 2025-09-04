El SAT publicó una actualización a los catálogos del CFDI 4.0. Revisa qué cambió en claves de productos y servicios, pedimentos y patentes aduanales
El Servicio de Administración Tributaria informó en su portal que, con fecha 3 de septiembre de 2025, se encuentran disponibles nuevas versiones de tres catálogos del CFDI 4.0. Esta actualización impacta directamente la facturación electrónica y los sistemas administrativos de contribuyentes y proveedores de software.
La notificación del SAT precisa que los cambios alcanzan los catálogos c_ClaveProdServ, c_NumPedimentoAduana y c_PatenteAduanal, por lo que conviene aplicar los ajustes cuanto antes para evitar rechazos de timbrado, inconsistencias en validaciones y discrepancias en operaciones de comercio exterior.
Tué catálogos cambiaron y cómo te afectan
|Catálogo
|Versión previa
|Versión vigente
|Cambio clave
|Vigencia indicada
|c_ClaveProdServ
|2.0
|2.0, Revisión 1
|Corrección ortográfica: “diésel” con acento en múltiples claves
|03/09/2025
|c_NumPedimentoAduana
|93.0
|94.0
|Adición de 10 combinaciones de aduana–patente con ejercicio 2025
|05/09/2025
|c_PatenteAduanal
|34.0
|35.0
|Alta de patentes con fechas de inicio de vigencia 2024–2025
|Según columna de vigencia
Claves de productos y servicios: “diésel” con acento
El catálogo de productos y servicios mantiene la versión 2.0, pero incorpora la Revisión 1 para normalizar la palabra “diésel” con tilde. Este ajuste mejora la estandarización semántica y evita divergencias entre descripciones de artículos energéticos y sus derivados.
|Clave
|Descripción corregida
|15101505
|Combustible diésel
|15101513
|Combustible diésel para uso fuera de carretera
|15101801
|Biodiésel
|25121501
|Locomotoras diésel de carga
|25121503
|Locomotoras diésel de pasajeros
|25191803
|Tester de humo diésel
|26101504
|Motores diésel
|26101771
|Control electrónico de motor para motores diésel
|26101773
|Válvula de medición proporcional diésel
|26101775
|Válvula de alta presión diésel
|26101778
|Bobina del inyector de combustible diésel
|26111601
|Generadores diésel
|26131501
|Centrales eléctricas de diésel
|72153302
|Servicio de instalación de bombas de diésel
Importante: si vendes combustibles, refacciones o servicios asociados al diésel, actualiza catálogos maestros y plantillas de CFDI para que la descripción coincida con el texto oficial y evites rechazos por validación de catálogo.
Números de pedimento: nuevas combinaciones para 2025
El catálogo c_NumPedimentoAduana pasa a la versión 94.0 e incluye diez nuevas combinaciones de aduana y patente con ejercicio 2025. Todas inician vigencia el 5 de septiembre de 2025.
|c_Aduana
|Patente
|Ejercicio
|Cantidad
|Inicio de vigencia
|07
|1922
|2025
|999999
|05/09/2025
|30
|1922
|2025
|999999
|05/09/2025
|39
|3835
|2025
|999999
|05/09/2025
|43
|1662
|2025
|999999
|05/09/2025
|47
|1891
|2025
|999999
|05/09/2025
|65
|1900
|2025
|999999
|05/09/2025
|65
|1913
|2025
|999999
|05/09/2025
|81
|1923
|2025
|999999
|05/09/2025
|81
|1926
|2025
|999999
|05/09/2025
|84
|3840
|2025
|999999
|05/09/2025
Patentes aduanales: altas y vigencias
El catálogo c_PatenteAduanal se actualiza a la versión 35.0 con altas que venían operando desde 2024 y 2025. Verifica la vigencia para alinear pedimentos y registros en tus sistemas.
|c_PatenteAduanal
|Inicio de vigencia
|1891
|03/09/2024
|1913
|06/09/2024
|1922
|13/03/2025
|1923
|09/09/2024
Pasos recomendados para una actualización sin tropiezos
- Solicita a tu proveedor de factura electrónica la carga inmediata de los catálogos vigentes.
- Sincroniza maestros de productos para reflejar “diésel” con acento donde aplique.
- Valida que las reglas de negocio de comercio exterior reconozcan la versión 94.0 de pedimentos.
- Confirma que el mapeo de patentes considere las nuevas vigencias y pruebas de timbrado.
- Capacita a los equipos de compras, ventas y logística sobre los cambios de catálogo.
Fuente: actualización publicada por el SAT en su página de Internet, con corte al 3 de septiembre de 2025.