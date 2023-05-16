Las casas de empeño han existido desde hace muchos años y siempre han sido una especial alternativa si se necesitacontar con una cantidad de dinero de manera instantánea. La facilidad de obtener el dinero que se necesita a cambio de dejar como garantía un producto de valor es una de las principales ventajas que ofrece este tipo de transacción. Y es que las posibilidades que ofrece el empeño son múltiples. A diferencia de los préstamos que se suelen pedir en un banco, esta solicitud es muy sencilla y rápiday, en muchos casos, suele ser igualmente rentable. Por ejemplo, empeñar carro es una opción factible con solo completar algunos documentos. Lo mejor es que**algunas empresas de empeño tienen como políticas o condiciones el no tener que dejar el coche en custodia.**Esto, por supuesto, suma más rentabilidad al empeño, puesto que no tendrás que privarte de las necesidades básicas que cubre el uso de un coche a diario. Otra gran ventaja que tienen las casas de empeño es que, a diferencia de los bancos y otras entidades financieras, estas no hacen verificaciones de crédito, por lo que cualquier persona, siempre que deje un objeto de valor o propiedad como garantía, puede disfrutar de liquidez.

Son muchas las ventajas que ofrece una casa de empeño

Los préstamos con garantia de casa son otras de las alternativas que ofrece una empresa de empeño. Al igual que sucede con el coche, **esta propiedad es el aval que la compañía prestamista necesita para otorgarte una suma de dinero justa a cambio.**Además, puedes disfrutar de otros beneficios que mencionamos a continuación:

**Liquidez inmediata:**optar por empeñar un bien de valor es sinónimo de contar con dinero en efectivo de inmediato. Dependiendo del tipo de propiedad que quieras empeñar, solo bastará con consignar algunos datos o requisitos mínimos. En el caso de que quieras empeñar el auto, solo debes dejar el título de propiedad (que debe estar a tu nombre) y un duplicado de las llaves.

**Altas sumas de dinero:**en el caso de que quieras empeñar la casa, puedes conseguir hasta la mitad de su valor. Para empeñarla, no necesariamente debes ser el dueño, el propietario puede ser un familiar en primer grado.

**Sin requisitos ni trámites complicados:**los procesos de empeño son muy fáciles y rápidos, no es necesario entregar demasiados requisitos y ahora, gracias a las nuevas tecnologías, gran parte del procedimiento se puede hacer a través de internet, lo que suma comodidad y más inmediatez.

Un empeño no solo se solicita cuando hay apuros económicos

Es cierto que la mayoría de las personas solemos pensar en esta opción cuando estamos frente a una gran emergencia financiera, tal como puede ser un problema de salud, otro préstamo cuyos intereses son insostenibles y se desea cancelar de inmediato o, incluso, tener que ayudar a un familiar en aprietos. Pero estas no son las únicas razones válidas para optar por el empeño, puesto que si requieres cierta cantidad de dinero para invertir en un proyecto, emprendimiento o negocio, puedes evaluar la posibilidad de empeñar una propiedad e iniciar la idea que tengas. De hecho, es una de las opciones más interesantes para lograr una mayor rentabilidad con el empeño.