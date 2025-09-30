La SCJN aclaró que la constancia de semanas cotizadas del IMSS no acredita antigüedad laboral. Conoce qué sí prueba, qué no, y qué evidencias presentar para reclamar prestaciones Un reciente criter...

La SCJN aclaró que la constancia de semanas cotizadas del IMSS no acredita antigüedad laboral. Conoce qué sí prueba, qué no, y qué evidencias presentar para reclamar prestaciones Un reciente criterio del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, adscrito al Poder Judicial de la Federación, precisó los alcances probatorios de la constancia de semanas cotizadas del IMSS. Aunque se trata de un documento oficial muy solicitado, su valor en juicios laborales es limitado. La Corte estableció que la constancia —y la hoja de certificación de derechos— solo sirve para acreditar el número de semanas y el salario base de cotización, pero no demuestra la antigüedad ni la continuidad del vínculo laboral. La razón es simple: los registros de altas y bajas en seguridad social pueden no reflejar de forma fiel interrupciones o particularidades de la relación de trabajo.

Qué sí prueba y qué no prueba la constancia del IMSS

Para evitar desventajas procesales y preservar la igualdad entre partes, el criterio impide que el IMSS, cuando actúa como patrón, use por sí solo esa constancia para fijar antigüedad. Se exige complementar la defensa con otras pruebas directas del nexo laboral y de su duración efectiva.

Documento Qué acredita Qué no acredita Uso práctico en juicio Constancia de semanas cotizadas (IMSS) Semanas reconocidas y salario base de cotización Antigüedad laboral y continuidad del vínculo Elemento referencial para cuantías; no prueba plena de antigüedad Hoja de certificación de derechos (IMSS) Situación de aseguramiento y promedios salariales Fecha real de ingreso, interrupciones o permanencia Apoya cálculos; requiere otras evidencias para antigüedad

Cómo demostrar la antigüedad laboral de forma contundente

El estándar fijado exige pruebas directas y consistentes que acrediten la fecha de ingreso y la continuidad del servicio. A continuación, un mapa rápido de evidencias útiles y cómo prepararlas.

Prueba Qué aporta Buenas prácticas Contrato de trabajo y anexos Fecha de ingreso, puesto y condiciones iniciales Conserva originales y versiones firmadas; anexa renovaciones Recibos de nómina (CFDI) continuos Pago periódico que evidencia permanencia Descarga desde el SAT; ordena por mes y sin huecos Listas de asistencia o reportes de jornada Presencia sostenida en el centro de trabajo Incluye bitácoras, checadas, reportes de turnos Correos corporativos, órdenes y evaluaciones Actividad diaria y continuidad funcional Identifica remitentes, fechas y proyectos con cronología Testimoniales de compañeros o superiores Corroboran ingreso y continuidad Elige testigos con trato directo y precisión de fechas Prestaciones y constancias internas Antigüedad reconocida para vacaciones, prima o ascensos Solicita constancias de Recursos Humanos y historiales

Qué cambia para las partes en un juicio laboral

Para personas trabajadoras : la constancia del IMSS es útil para calcular prestaciones, pero no sustituye recibos, contratos o evidencias de continuidad. Al reclamar prima de antigüedad, indemnización o diferencias, prepara un expediente probatorio integral.

: la constancia del IMSS es útil para calcular prestaciones, pero no sustituye recibos, contratos o evidencias de continuidad. Al reclamar prima de antigüedad, indemnización o diferencias, prepara un expediente probatorio integral. Para empleadores (incluido el IMSS cuando funge como patrón): no basta exhibir semanas cotizadas. Resulta indispensable aportar documentación laboral interna y trazabilidad de pagos y asistencia para sustentar fechas y continuidad.

(incluido el IMSS cuando funge como patrón): no basta exhibir semanas cotizadas. Resulta indispensable aportar documentación laboral interna y trazabilidad de pagos y asistencia para sustentar fechas y continuidad. Para juzgadores: el criterio desalienta un uso automático de bases de datos de seguridad social como “prueba plena” y privilegia la corroboración con documentos laborales y actividad efectiva.

Preguntas frecuentes rápidas

¿Puedo iniciar mi demanda solo con la constancia del IMSS?

Sí puedes presentarla, pero no alcanzará como prueba de antigüedad. Complementa con contratos, CFDI de nómina y testigos.

¿Qué pasa si hubo altas y bajas por errores administrativos?

El criterio reconoce posibles inconsistencias. Por eso se pide priorizar evidencias que acrediten continuidad real del servicio.

¿La constancia deja de tener valor?

No. Mantiene valor para semanas y salario base. Simplemente no acredita por sí sola la antigüedad laboral.