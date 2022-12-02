El aviso se presenta al SAT a través del buzón tributario, dentro de los 15 días hábiles siguientes al hecho La información contable de los contribuyentes se puede perder o destruir durante un incendio, inundación o robo. En estos casos, las personas físicas o morales deben presentar un “Aviso por la inutilización, destrucción, pérdida o robo de libros o registros contables”. El aviso se presenta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través del buzón tributario, dentro de los 15 días hábiles siguientes al hecho, y se debe recibir de la autoridad fiscal un acuse de recibo.
Requisitos para presentar el aviso
Para presentar el aviso, los contribuyentes deben contar con su contraseña y su e.firma vigente. Además, los contribuyentes deben tener crear un archivo electrónico con la siguiente información:
- Manifestación bajo protesta de decir verdad que la información que proporciona es cierta.
- Documento público en el que consten los hechos ocurridos (ministerio público, notario o fedatario público).
Pasos para realizar el trámite
De acuerdo con información publicada por el SAT, los pasos a seguir para realizar el trámite son los siguientes:
- Ingresa a la sección trámites y selecciona la opción Buzón Tributario.
- Captura tu RFC y contraseña o tu e.firma, seguido del Inicio de Sesión.
- Llena los datos solicitados por el formulario electrónico, indicando el trámite que deseas realizar.
- Ingresa el o los archivos comprimidos en (.zip) que generaste en tu equipo de cómputo, USB o CD.
- Envía el trámite al SAT e imprime tu acuse de recibo electrónico.
- Espera respuesta del SAT a través del correo electrónico que registraste para contactarte.