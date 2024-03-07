El gobierno de la 4T se endeudará con 2 billones de pesos tan sólo en el 2024, un equivalente a una quinta parte del gasto total del sector público El fiscalista Luis Pérez de Acha, socio director del despacho PDeA Abogados, advirtió que el crecimiento de la deuda del Gobierno federal por 3 mil 100 millones de pesos en los últimos 2 años es la antesala para la creación de nuevos impuestos y mayor fiscalización para aumentar de manera rápida y eficaz sus ingresos. "La fórmula para detener el ciclo acelerado del endeudamiento es reducir los gastos o aumentar los ingresos, en específico los tributarios, pero los márgenes para disminuir el gasto público son estrechos, pues algunos son inamovibles y otros tienden al alza", dijo Pérez de Acha a Reforma. Indicó que entre las opciones viables para el Gobierno sólo queda la de establecer contribuciones especiales al sector financiero y a la banca, como lo han hecho en la Unión Europea, a perjudicar a empresas que emplean prácticas dañinas para el medio ambiente o de energía contaminante, aunque en México recaerían sobre Pemex y CFE y en grandes fortunas. "La alternativa, entonces, es detonar opciones de recaudación". Señaló que otra alternativa viable es la de discutir si se restablece el Impuesto al Activo, que estuvo vigente en México de 1989 al 2007 como impuesto de control respecto del ISR, y establecer un gravamen mínimo a empresas "millonarias", además de evitar que minimicen obligaciones fiscales. Pérez de Acha también anticipó la aplicación de acciones de "ejemplaridad" para incentivar la regularización, uso de inteligencia artificial y análisis de grandes datos para identificar evasión o elusión, además de acciones persuasivas como la inmovilización de cuentas bancarias, reportes de información crediticia y cancelación de certificados de sellos digitales. Adicionalmente, anticipó mayores acciones de fiscalización, en particular a grandes contribuyentes que ya están en el Plan Estratégico del SAT para el 2024, que pretende eliminar tratos preferenciales, sin condonaciones ni privilegios. Recordó que el Gobierno de la 4T se endeudará con 2 billones de pesos tan sólo en el 2024, un equivalente a una quinta parte del gasto total del sector público, a cuatro veces el costo del Tren Maya, a un 66 por ciento de la recaudación por ISR y un 140 por ciento del IVA.