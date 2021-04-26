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La Prodecon recomienda cuidar los detalles de la declaración anual para evitar problemas con el SAT. El 31 de mayo es el último día para que las personas físicas presenten la declaración anual de 2020. Para evitar problemas como retrasos y falta de documentos, la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recomienda revisar la información necesaria.

Declara en tu casa

Por un lado, la Prodecon realizó el programa “Declara en tu casa 2021” para la declaración anual 2020. El objetivo es que los contribuyentes puedan recibir asesoría e información por parte de la Prodecon sin necesidad de ir físicamente a las oficinas. Estas asesorías están disponibles desde de que estuviera activa la aplicación del SAT para presentar la declaración, para que los contribuyentes junten y revisen los documentos e información que necesiten para cumplir con esta obligación fiscal. Los contribuyentes tienen acceso a webinars a través de Youtube donde conocerán todos los pasos para presentar la declaración. Cada webinar está pensado para atender las necesidades que la Prodecon ha detectado en los contribuyentes. Los webinars se transmitieron por la página oficial de la Prodecon, y se anunciaron por Twitter y Facebook. Y ahora, los contribuyentes pueden verlas en Youtube.

Renovar o tramitar la e.firma

Por otro lado, la Prodecon también recomienda realizar todos los trámites relativos a la e.firma; hay que recordar que sin ella, en algunos casos, no se puede tramitar la declaración. En entrevista con Reforma, Angélica Campoamor Roldán, directora general de Orientación y Asesoría al Contribuyente por Medios Remotos de la Prodecon, explicó que los contribuyentes deben enfocarse en conseguir la e.firma para evitar problemas de saturación del SAT. De acuerdo con la especialista, es común que los sistemas del SAT fallen mientras más contribuyentes lo utilicen. Además, los contribuyentes pueden usar el sistema de quejas y aclaraciones de la Prodecon para exigir al SAT que les ayude a solucionar sus problemas de trámites.

Preparar la declaración anual anticipadamente

Por último, hay que recordar que existen herramientas del SAT para ayudar a los contribuyentes a preparase.

Visor de comprobante de nómina

Si en el ejercicio fiscal 2020 percibiste ingresos por sueldos, salarios, asimilados a salarios y pagos por separación, te informamos que el SAT pone a tu disposición el visor de comprobante de nómina para que de forma anticipada puedas verificar la información que fue reportada por tus empleadores, como lo son los ingresos y retenciones contenidas en los comprobantes de nómina. Podrás consultar la información de forma acumulada anual donde conocerás la suma de todos los pagos realizados por tus patrones: a) de carácter anual, con los pagos realizados por cada patrón; b) mensual, con el detalle de los pagos recibidos por cada mes de calendario, así como el detalle del CFDI que tu patrón te expidió y pagó en cada mes.

Visor de de de****ducciones personales

Como persona física, la Ley del ISR también te permite aplicar al cálculo de tu impuesto del ejercicio las deducciones personales tales como pagos por honorarios médicos, dentales, hospitalarios, servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, gastos funerales y donativos, entre otros. Para verificar si la información contenida en los comprobantes que te emitieron por tales conceptos es correcta, y si éstos fueron clasificados como una deducción personal, el SAT también pone a tu disposición el visor de deducciones personales donde podrás visualizar tu información en forma de listado, o bien, buscarla por RFC del emisor, folio fiscal, tipo de deducción o por periodo de emisión del CFDI.

Diferencias entre ingresos y sueldos

Si en 2020 obtuviste ingresos distintos a sueldos y salarios, por ejemplo, honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, enajenación de bienes, etc., y tienes dudas respecto de la información de tus ingresos y deducciones autorizadas, Prodecon te informa que podrás verificar los comprobantes fiscales que hayas emitido por tu actividad y los que te hubieran expedido tus proveedores de bienes y servicios por las erogaciones realizadas. Para consultar los comprobantes tienes que ingresar a: www.sat.gob.mx, seleccionar la opción de “Factura electrónica” y posteriormente, acceder a: “Cancela y recupera tus facturas”, donde al ingresar con tu RFC y Contraseña, con tu e.firma portable, o bien, con la e.firma, podrás consultar tus facturas emitidas así como las recibidas, recuperar descargas de CFDI y consultar las solicitudes de cancelación. Con información de Reforma https://www.reforma.com/date-tiempo-para-el-fisco-y-evita-las-prisas/ar2139082

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