La Prodecon logró que SAT realice la baja de un crédito fiscal declarado nulo por la autoridad jurisdiccional. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente logró que un ...

La Prodecon logró que SAT realice la baja de un crédito fiscal declarado nulo por la autoridad jurisdiccional. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente logró que un pagador de impuestos obtuviera la baja de un crédito fiscal declarado nulo por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). De acuerdo con la Prodecon, el contribuyente promovió una queja para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informara por qué solicitó modificar y aumentar el monto de un billete de depósito, que fue otorgado por el pagador de impuestos para garantizar el interés fiscal del crédito fiscal. Pero el crédito fiscal fue declarado nulo por el TFJA, por lo que también solicitó que dicho adeudo se diera de baja de las bases de datos del SAT. Al rendir su informe, la autoridad fiscal expuso lo siguiente:

El contribuyente había promovido un juicio contencioso administrativo en contra del crédito fiscal y había solicitado la suspensión de su ejecución.

La suspensión de la ejecución del crédito fiscal fue concedida por el TFJA, pero se condicionó a que se otorgara la garantía del interés fiscal correspondiente.

El contribuyente garantizó el interés fiscal mediante la exhibición de un billete de depósito.

Pero el billete de depósito no cumplía los requisitos previstos en la tabla 32 del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF).

El contribuyente expidió el billete de depósito por un monto menor al del crédito fiscal a su cargo, y omitió asentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Por eso, el SAT procedió a requerir las modificaciones pertinentes.

Sin embargo, debido a que el TFJA declaró la nulidad del crédito aludido, la autoridad procedió a hacer lo siguiente:

Dio de baja de sus sistemas el adeudo.

Comunicó al contribuyente la improcedencia para calificar la garantía ofrecida.

Puso a disposición del contribuyente el billete de depósito.

Esto lo consiguió la Prodecon con el procedimiento de queja, e informó del caso en uno de sus boletines. Puedes ver lo que publicó la Prodecon sobre este caso aquí / Año: 2021 / Subprocuraduría: Protección de los Derechos de los Contribuyentes / Publicación: mayo de 2021.

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