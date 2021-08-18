Plataformas como OCC Mundial y LinkedIn no son responsables por ofertas de empleo con elementos discriminatorios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las plataformas de búsqueda de empleo no son responsables por vacantes discriminatorias. Recientemente, el Centro Contra la Discriminación A.C. presentó una demanda contra Online Career Center México (OCC Mundial) por diversas ofertas de empleo discriminatorias; por ejemplo, limitaban la oferta a edades determinadas, solamente a un género y solicitaban CV con fotografías. Como señala El Economista, la demanda pedía que se eliminaran las ofertas, que la empresa pidiera una disculpa pública y que se diera una indemnización. El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde absolvió a la empresa. Después, la sentencia fue apelada y el caso llegó a la Segunda Sala del Tribunal, donde se determinó que OCC debía quitar los anuncios, pero sin disculpa o indemnización. Debido a un amparo, el caso llegó al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se concedió la suspensión definitiva a OCC Mundial. Al final, esta sentencia fue revisada por la SCJN. De acuerdo con los magistrados, estas plataformas son solamente intermediarios y no son responsables por los actos de discriminación. Esto se debe a que son las empresas que buscan trabajadores las que elaboran las ofertas y las plataformas no las editan en ninguna forma. La SCJN también determinó que la empresa anunciante debe eliminar la oferta y elaborar una nueva que no sea discriminatoria. De lo contrario, se enfrentarán a una multa.

Especialistas no están de acuerdo con sentencia

Varios especialistas consultados por El Economista no están de acuerdo con la decisión de la SCJN. La inconformidad se debe, principalmente, a que los especialistas consideran que sí hay un grado de corresponsabilidad con las plataformas. En entrevista con el mismo medio, el abogado laboralista Manuel Fuentes Muñiz explicó que la STPS debería establecer protocolos para las ofertas de trabajo. Estos protocolos deberían, por lo menos, garantizar que no se publiquen vacantes que atenten contra los derechos humanos. Con información de El Economista y AM Querétaro https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Vacantes-que-discriminan-no-son-responsabilidad-de-los-portales-de-empleo-SCJN-20210816-0111.html ttps://amqueretaro.com/opinion/2021/08/17/que-opinan-sergio-arellano/

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