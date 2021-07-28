El SAT multó a Grupo Famsa por la declaración errónea de pérdidas fiscales en 2013 y 2014. Grupo Famsa reconoció que sí pagó multas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la declaración errónea de las pérdidas fiscales en el ejercicio 2013 y 2014. De acuerdo con la empresa, esto se debió a una interpretación de la Ley del ISR vigente en esos años. En un comunicado de prensa, la empresa explicó que la controversia tuvo su origen en la interpretación y aplicación de los artículos 17 y 18 de la ley vigente en 2013, y a los artículos 16 y 17 de la ley vigente en 2014. Estos artículos se refieren al momento en que se materializaron las operaciones de venta y del momento en que debieron considerarse como ingresos acumulables.

Pérdidas fiscales en 2013 y 2014

Según señala Reforma, en 2013 Grupo Famsa reportó pérdidas fiscales por 1,379 millones de pesos; en realidad, las pérdidas fueron de 25.9 millones. En 2014, reportaron pérdidas de 1,293 millones de pesos; esa vez, las pérdidas reales fueron de 125 millones de pesos. Debido a esto el SAT multó a la empresa por 406 millones de pesos en 2013, y por 349 millones de pesos en 2014. Como señala El Universal, la empresa se encuentra actualmente en concurso mercantil. Grupo Famsa está obligada a informar sobre eventos importantes según las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores. El artículo 50, fracción V, inciso b) de las Disposiciones establece que las emisoras deben informar sobre los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales de importancia para la emisora o para las personas morales que ésta controle. Con información de Reforma y El Universal https://www.reforma.com/aclara-famsa-pagos-con-el-sat/gr/ https://www.eluniversal.com.mx/cartera/famsa-reconoce-pago-de-multas-al-sat-por-declaraciones-erroneas-de-2013-y-2014

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