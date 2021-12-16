Propietarios de vehículos que vivan en la CDMX y cuyos tengan placas de otros estados podrán ser acreedores a una multa. El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó una modificación al Código Fiscal para sancionar con multas que van de 521 a 911 pesos a las personas que adquieran vehículos en la capital y los emplaquen en otros estados, principalmente en Morelos y Estado de México. El pleno del Congreso aprobó el ajuste al artículo 160 que establece la obligatoriedad del emplacamiento local si el domicilio del propietario se encuentra en la CDMX, como parte del Paquete Económico 2022. Cabe mencionar que este impuesto solo aplicará a quienes adquieran vehículos nuevos, además la ley no es retroactiva y entrará en vigor una vez que publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La finalidad del cambio es evitar la evasión del pago de la tenencia, pues en algunas entidades este impuesto es muy bajo o en algunos estados no se cobra, como en el caso de Morelos. “En este sentido, y a fin de garantizar que la Administración Pública cuente con los recursos que le permitan solventar las acciones necesarias con el objeto de asegurar el estado óptimo de la infraestructura, y la prestación de los servicios que demanda la capital, se hace indispensable la reforma que nos ocupa, con el propósito de garantizar que los contribuyentes den estricto cumplimiento a las disposiciones fiscales y, por tanto, lleven a cabo su obligación constitucional,”, se menciona en el documento.

La ironía

Este cambio en el Paquete Económico fue votado a favor incluso por diputados que se transportan en vehículos con placas de Morelos y cuyo valor es superior a los 250 mil pesos , como Jesús Sesma, de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad y la diputada de Morena Guadalupe Chávez. Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Gaviño, solicitó que se homologue el subsidio que da el Estado de México para evitar que los usuarios sigan emplacando fuera de la CDMX. Expertos espera que esta sanción ayude a disminuir la circulación de unidades con placas foráneas, lo que estiman es más del 50% del total. Anteriormente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que tras un análisis de las cámaras del C5 se detectó que aproximadamente el 50% de los vehículos que circulan en CDMX cuentan con placas del Estado de México, mientras que un 5% son de Morelos, lo que significa que estos propietarios evaden el pago de multas e impuestos en la capital.

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