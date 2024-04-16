Contribuyentes que tributan en el RESICO reportaron la falta de reconocimiento de ingresos obtenidos en el ejercicio Los contribuyentes deben presentar la declaración anual de personas físicas durante abril de 2024. Para la presentación de la declaración anual, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) muestra en su portal de internet declaraciones prellenadas. Según reporta Fiscalia, contribuyentes que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) reportaron la falta de reconocimiento de ingresos obtenidos en el ejercicio, provocando que la declaración no pueda ser presentada correctamente, pues no se consideran todos los ingresos obtenidos en el ejercicio. Una de las posibles causas de este problema consiste en que la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la presentación de la declaración anual no está considerando las siguientes facturas emitidas en el periodo referido:

Las emitidas en versión 3.3

Todas aquellas emitidas con método de pago: Pago en Parcialidades o Diferido (PPD).

Fiscalia señaló que estas últimas facturas no son consideradas, sin importar que el contribuyente haya emitido correctamente los complementos para recepción de pagos. Es decir, todo parece indicar que el sistema del SAT no está registrando los complementos referidos, y sólo las facturas de las operaciones en versión 4.0. Salvo que el SAT solucione esta situación de origen, para lo cual habría que esperar a ello, los contribuyenteconvenientes pueden presentar su declaración incluyendo el monto de los ingresos que no están considerados, en el campo “ingresos no considerados en el pre llenado”. Por eso, cada contribuyente debe revisar su situación particular.