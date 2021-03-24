La autoridad fiscal publicó un documento con las respuestas a preguntas frecuentes sobre la declaración anual de personas físicas 2020.

La autoridad fiscal publicó un documento con las respuestas a preguntas frecuentes sobre la declaración anual de personas físicas 2020.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un documento con las respuestas a 19 preguntas frecuentes sobre la declaración anual de personas físicas 2020.

10 preguntas y respuestas sobre la declaración anual de personas físicas

Aquí compartimos 10 de las 19 preguntas y respuestas que publicó la autoridad fiscal:

1. ¿Qué necesito para ingresar a mi declaración anual?

Hay dos maneras de autenticarse para ingresar a la declaración.

Opción 1 : Con Contraseña, para lo cual se requiere el RFC a 13 posiciones, tu Contraseña y capturar el captcha.

Opción 2: Con e.firma, para lo cual se requieren los archivos .cer y .key y la contraseña de clave privada correspondiente.

2. ¿Qué explorador es recomendado para presentar mi declaración anual?

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.

3. ¿Qué hago si desconozco a uno o más de las y los retenedores que me están precargando?

Si no reconoces a uno o más de las y los retenedores que se te precargaron, puedes eliminar el registro dando clic al ícono de Basurero.

4. ¿Qué hago si al ver el detalle de mis ingresos por sueldos y salarios me muestra el mensaje “Existen errores en el registro”?

Este mensaje se muestra porque, de la información que se precargó, existe un campo que es obligatorio y no fue reportado por tu retenedora o retenedor. Para continuar con tu declaración deberás seleccionar el ícono del Basurero para eliminar la información que se te precargó y agregar la información correcta.

5. Soy del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), ¿tengo que presentar la Declaración Anual 2020?

Solo si optaste por presentar tus pagos bimestrales aplicando coeficiente de utilidad.

6. ¿Cómo valido la información que me fue prellenada de mis pagos provisionales que realicé durante el ejercicio 2020?

Para validar la información debes consultar las declaraciones presentadas a través del Servicio de Declaraciones y Pagos correspondientes al ejercicio 2020 y sumar los importes de tus ingresos, gastos y retenciones. La información del campo Pagos provisionales del ejercicio se prellena del resultado de sumar los importes del campo ISR a cargo que efectivamente estén pagados.

7. Si detecto que un dato de los prellenados de mis pagos provisionales está incorrecto, ¿cómo lo puedo corregir?

Primero, deberás hacer la corrección en el o los periodos de los pagos provisionales.

Segundo, si no tuviste cantidad a pagar, la información se deberá ver reflejada en 24 horas. De lo contrario, una vez que hayas realizado el pago, la actualización se hará en 48 horas.

8. ¿Cómo valido la información que me fue prellenada de mis pagos provisionales que realicé durante el ejercicio 2020?

Para que valides la información de ingresos, gastos y retenciones, debes consultar la declaración del periodo de diciembre o del último periodo que hayas declarado del ejercicio 2020. La información del campo Pagos provisionales del ejercicio, se prellena del resultado de sumar los importes del campo ISR a cargo que efectivamente estén pagados.

9. Para el ejercicio 2020, tuve la autorización del estímulo por región fronteriza norte, sin embargo, en la información precargada no veo todos mis ingresos, ¿qué debo hacer?

Deberás verificar que todo el ejercicio 2020 lo hayas presentado con el formulario de región fronteriza; de no ser el caso, deberás realizar lo siguiente:

De los periodos que no estén con el formulario de región fronteriza norte, deberán “dejar sin efecto” las declaraciones del concepto de ISR gob.mx/sat personas físicas. Actividad empresarial y profesional no olvidando, en su caso, manifestar la fecha y monto pagado con anterioridad.

Posteriormente, presentar la declaración de obligación no presentada con el formulario de ISR personas físicas. Actividad empresarial. Región Fronteriza.

10. Pagué impuestos en el extranjero y deseo acreditarlos en la declaración anual y la declaración me solicita datos adicionales al ingreso como es el país donde los obtuve, ¿qué opción puedo seleccionar si no tengo ese dato?

En caso de que no cuentes con esa información, podrás elegir la opción de Apátrida (que carece de nacionalidad), la cual se encuentra en el campo País origen del destino. Puedes ver el documento que publicó el SAT aquí / Sección: Material adicional / Criterio de búsqueda: Preguntas frecuentes declaración anual de personas físicas 2020 / Fecha de publicación: marzo de 2020.

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